Pożar domu w Rudzie Śląskiej. Strażacy walczą z ogniem
Strażacy po godzinie 18.15 otrzymali kilka zgłoszeń o pożarze domu przy ulicy Pakuły w Rudzie Śląskiej.
W ogniu stał cały budynek. - Na miejscu interweniuje sześć zastępów - mówi dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
"Całkowicie rozwinięty pożar"
Strażacy nie mają informacji, by ktoś mógł znajdować się w środku. - Mamy tam całkowicie rozwinięty pożar domu jednorodzinnego - przekazał dyżurny.
Ulica Pakuły jest wyłączona z ruchu.