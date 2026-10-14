Katowice Pożar domu w Rudzie Śląskiej. Strażacy walczą z ogniem Filip Czekała |

Płonie dom w Rudzie Śląskiej Źródło wideo: Rudaslaska.com.pl Źródło zdj. gł.: Rudaslaska.com.pl

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Strażacy po godzinie 18.15 otrzymali kilka zgłoszeń o pożarze domu przy ulicy Pakuły w Rudzie Śląskiej.

W ogniu stał cały budynek. - Na miejscu interweniuje sześć zastępów - mówi dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

"Całkowicie rozwinięty pożar"

Strażacy nie mają informacji, by ktoś mógł znajdować się w środku. - Mamy tam całkowicie rozwinięty pożar domu jednorodzinnego - przekazał dyżurny.

Ulica Pakuły jest wyłączona z ruchu.