Katowice Powstał mural Mai Chwalińskiej. Tam, gdzie rodziły się marzenia Oprac. Mateusz Czajka |

Mural Mai Chwalińskiej na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na niszczejących kortach przy ul. Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej powstał mural z wizerunkiem Mai Chwalińskiej. Tenisistka jest na nim przedstawiona jako mała dziewczynka z rakietą.

"To właśnie tutaj swoje dzieciństwo spędzała Maja Chwalińska. Na tych kortach stawiała pierwsze tenisowe kroki, tutaj rodziła się pasja do sportu i marzenia o wielkich sukcesach. Dziś miejsce, które przez lata tętniło życiem, popada w ruinę. Korty zarastają, teren jest zaniedbywany, a w ich miejscu ma powstać kolejny blok w ramach inwestycji TBS" - napisał w mediach społecznościowych Kawu - ukrywający się pod pseudonimem znany polski graficiarz.

Mural Mai Chwalińskiej w Dąbrowie Górniczej Źródło zdjęcia: TVN24

Wskazał przy okazji, że nie chodziło mu tylko o upamiętnienie wyczynu tenisistki z Dąbrowy Górniczej, ale także o zwrócenie uwagi, jak ważne są ogólnodostępne miejsca, takie jak korty w dzielnicy Gołonóg.

"Podczas malowania tego muralu dziesiątki mieszkańców podchodziły do mnie z jedną prośbą: nagłośnij tę sprawę. Jeszcze kilka lat temu dzieci grały tu w tenisa, spędzały czas na świeżym powietrzu i korzystały z przestrzeni stworzonej dla lokalnej społeczności. Dziś mieszkańcy walczą o zachowanie tego miejsca" - twierdzi Kawu.

Mural Mai Chwalińskiej w Dąbrowie Górniczej Mural Mai Chwalińskiej w Dąbrowie Górniczej Źródło zdjęcia: Ryszard Siarkowski/TVN24 Mural Mai Chwalińskiej, Dąbrowa Górnicza Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Obywatel DG Mural Mai Chwalińskiej, Dąbrowa Górnicza Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Obywatel DG Niszczejące kory na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej Źródło zdjęcia: Ryszard Siarkowski/TVN24

Nowe korty w Dąbrowie Górniczej

W sierpniu 2025 roku otwarto w Dąbrowie Górniczej nowe korty w Parku Zielona. Wejście jest jednak płatne i kosztuje 40 złotych za godzinę (24 złote z kartą mieszkańca). Jak dowiedzieliśmy się w Centrum Sportu i Rekreacji, podobnie jak w zeszłym roku, w czasie wakacji mają się odbywać bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Poprowadzi je Paweł Kałuża – pierwszy trener Mai Chwalińskiej. Dodatkowo w czasie wakacji korty dla mieszkańców będą udostępniane bez opłat.

- Dawne korty w Gołonogu są częścią sportowej historii miasta i rzeczywiście tam swoje pierwsze tenisowe kroki stawiała Maja Chwalińska. Warto jednak pamiętać, że był to obiekt powstały wraz z budową osiedla w latach 70. i 80. XX wieku. Miasto przejęło go w zarządzanie dopiero w 2007 roku - powiedział tvn24.pl Bartosz Matylewicz rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Rzecznik UM Dąbrowa Górnicza o kortach tenisowych Źródło: TVN24

Jak dodał, miasto próbowało przywrócić kortom na osiedlu Kasprzaka dawną świetność. Choć ostatecznie się to nie udało, we wspomnianym Parku Zielona powstało nowe miejsce dla miłośników tenisa.

- Korty na Gołonogu były wynajmowane prywatnym podmiotom. Na ich terenie funkcjonował nawet całoroczny balon tenisowy, jednak zainteresowanie nie było na tyle duże, aby zapewnić trwałe funkcjonowanie obiektu. Dodatkowym wyzwaniem był stan zaplecza technicznego, dlatego podjęliśmy decyzję o budowie nowych kortów w Parku Zielona, gdzie była już niezbędna infrastruktura oraz zaplecze zawodników i mieszkańców - przekazał nam Bartosz Matylewicz.

Nowe korty w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej Źródło zdjęcia: UM Dąbrowa Górnicza

Mieszkańcy osiedla nie chcą nowej inwestycji zamiast kortów

Nasza reporterka zapytała na miejscu, co ludzie mieszkający na osiedlu Kasprzaka sądzą o wybudowaniu nowych bloków.

- Ta budowa będzie prowadzona dosłownie pod naszymi oknami. To nie jest tak, jak z innymi budowami, które były sto-dwieście metrów od budynków mieszkalnych. Te budynki będą budowane w maksymalnym zagęszczeniu: dwadzieścia do maksymalnie czterdziestu metrów od naszych bloków. Hałas i zapylenie przez trzy lata uczyni mieszkanie tutaj praktycznie niemożliwym - powiedział nam jeden z mieszkańców.

- Centralnie przed oknem będę mieć tę inwestycję. Zabiorą nam słońce, tak jak reszcie moich sąsiadów - dodała inna z mieszkanek, która ma małe, chore dzieci i także boi się zapylenia.

Mieszkańcy o nowej inwestycji TBS w miejscu kortów Źródło: TVN24

"Duże zainteresowanie potencjalnych lokatorów" inwestycją TBS

W miejscu kortów powstaną dwa nowe budynki (sto mieszkań) w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jak przekazał nam rzecznik dąbrowskiego ratusza, oferta skierowana jest do osób, "które nie mieszczą się w kryteriach przyznania im mieszkania od gminy, a nie chcą bądź nie mogą zaciągnąć kredytu na zakup własnego mieszkania."

- Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i już dzisiaj cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych lokatorów - przekazał nam Bartosz Matylewicz.

Rzecznik UM Dąbrowa Górnicza o inwestycji w mieszkania TBS Źródło: TVN24

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