Podmuch wiatru przewrócił żaglówkę, cztery osoby wpadły do wody

Motorowodniacy pomogli żeglarzom, których łódź przewróciła się na wodzie Źródło: Policja Śląska

Do zdarzenia doszło w sobotę (16 sierpnia) około godziny 13 w Poraju.

"Na skutek silnego wiatru jednostka wywróciła się, a czteroosobowa załoga wpadła do wody. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce zdarzenia" - poinformowali śląscy policjanci.

Wszystkie osoby zostały wyciągnięte z wody i przetransportowane do brzegu. Żaglówkę udało się postawić na wodzie.

Kilka godzin później wodniacy interweniowali kolejny raz. Zauważyli żaglówkę z opuszczonym żaglem, na której znajdowały się dwie osoby wołające o pomoc.

"Okazało się, że podczas żeglowania przy silnym wietrze i przy dużej fali doszło do złamania steru, w wyniku czego jednostka całkowicie utraciła sterowność. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Osoby te bezpiecznie trafiły na brzeg" - przekazała Policja Śląska.