Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Międzynarodowy pościg za skradzionym busem

Międzynarodowy pościg
Do zdarzenia doszło koło Wodzisławia Śląskiego
Pościg za kradzionym volkswagenem transporterem rozpoczął się na terenie Czech, a zakończył w miejscowości Odra na Śląsku. Uciekający mężczyźni wjechali do Polski, gdzie do akcji dołączyli policjanci z Raciborza i Wodzisławia Śląskiego. Dzięki blokadzie drogi udało się zatrzymać pojazd, w którym znajdowało się dwóch obywateli Czech.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W niedzielę, 9 listopada, o godzinie 11.05 doszło do policyjnego pościgu za busem przez miejscowość Chałupki (Śląskie). Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym zdarzeniu.

- Pościg był rozpoczęty na terenie Czech. Czescy policjanci rozpoczęli pościg za volkswagenem transporterem, który miał być kradziony. Uciekający mężczyźni wjechali na teren Polski, a dokładnie na teren powiatu raciborskiego, gdzie do pościgu dołączyli też raciborscy policjanci. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie powiatu wodzisławskiego w miejscowości Odra. Policjanci użyli do tego policyjnego radiowozu - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim.

Międzynarodowy pościg za busem z Czech
Międzynarodowy pościg za busem z Czech
Źródło: Śląska policja

Dzięki blokadzie drogi udało się zatrzymać busa. W środku znajdowało się dwóch obywateli Czech w wieku 30 i 36 lat. Raciborscy policjanci zatrzymali mężczyzn, teraz będą z nimi prowadzić dalsze czynności w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Pościg transgraniczny

- W pościgu brali udział policjanci z Czech, Raciborza i Wodzisławia Śląskiego. Pojazd został zatrzymany przez patrol wydziału ruchu drogowego przy wykorzystaniu radiowozu na terenie miejscowości Odra, podległej Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim - przekazał w rozmowie z Kontaktem 24 st. asp. Paweł Malcharczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK, asz/tok

Źródło: tvn24.pl, Kontakt 24

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Udostępnij:
TAGI:
województwo śląskie
Czytaj także:
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
WARSZAWA
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Pierwsze fale dotarły do wybrzeża
METEO
Włodzimierz Czarzasty
"Opowieść o facecie, który nie umarł". A ty się badasz?
Polska
Wyrok za uratowanie dziecka? Uwaga na fake newsa
FAŁSZ"Musi zapłacić 300 tysięcy dolarów za uratowanie dziecka"? Uwaga na tę historię
Michał Istel
19-latek uciekał przez kilkanaście kilometrów
Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Padły strzały
Kraków
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Przychodził do starszych osób po pieniądze, 18-latek oskarżony
WARSZAWA
Dron (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz lotów dronem w Święto Niepodległości
WARSZAWA
Sklep spożywczy
"Jedna z największych transakcji". Auchan sprzedaje nieruchomości w Polsce
BIZNES
Ułatwienie dla niepełnosprawnych w niedzielę
Jak mówić o niepełnosprawności? "Ludzie chcą się z tym oswajać, chcą poznawać"
Polska
PiS
PiS o "politycznym sądzie" nad Ziobrą. "Najcięższy zarzut sformułował Jarosław Kaczyński"
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Kierowców z tej części Polski czekają trudne godziny
METEO
Jesień, Wielka Brytania
Nietypowo ciepło w Wielkiej Brytanii. Padł rekord
METEO
Podczas pościgu padły strzały
Pościg w Świętokrzyskiem. Padły strzały
Kielce
Ludzie, w tym członkowie Libańskiego Czerwonego Krzyża na miejscu ataku w miejscowości Szeba
Kolejna fala izraelskich nalotów. Jeden w pobliżu szpitala
Świat
Atak na ratowników medycznych
Zaatakowani ratownicy medyczni. Dwóch mężczyzn z zarzutami
Wrocław
imageTitle
Przypuszczalny skład FC Barcelony. Co z Lewandowskim?
EUROSPORT
fastfood hamburger frytki shutterstock_2220749575
Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia
BIZNES
Miejsce Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1 pod Kutnem
Jedyny taki MOP w Polsce
Piotr Krysztofiak
Śmiertelny wypadek pod Janikowem
Nie opanował auta na zakręcie. Nie żyje 22-letni kierowca
Wrocław
Jelena Rybakina po finale WTA Finals
Zgrzyt podczas ceremonii. Legenda skrytykowała zachowanie mistrzyni
EUROSPORT
44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Zły dom to nie sprawa prywatna. "Nie bójmy się dzwonić na 112"
Polska
Dzięki dronowi z termowizją udało się odnaleźć mężczyznę na polu
Dron wypatrzył na polu zaginionego 73-latka. Nagranie
Poznań
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
METEO
Miejsce zdarzenia
Uciekł przez okno, ratując się przed torturami. "Prosił o wodę i o wezwanie pogotowia"
Łódź
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
BIZNES
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"
WARSZAWA
imageTitle
Kubica o złamaniu naczelnej zasady. "Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać"
EUROSPORT
imageTitle
Były reprezentant Polski zachwyca w Niemczech. Niespodziewany rozwój kariery
EUROSPORT
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica