Międzynarodowy pościg za skradzionym busem

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W niedzielę, 9 listopada, o godzinie 11.05 doszło do policyjnego pościgu za busem przez miejscowość Chałupki (Śląskie). Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym zdarzeniu.

- Pościg był rozpoczęty na terenie Czech. Czescy policjanci rozpoczęli pościg za volkswagenem transporterem, który miał być kradziony. Uciekający mężczyźni wjechali na teren Polski, a dokładnie na teren powiatu raciborskiego, gdzie do pościgu dołączyli też raciborscy policjanci. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie powiatu wodzisławskiego w miejscowości Odra. Policjanci użyli do tego policyjnego radiowozu - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim.

Międzynarodowy pościg za busem z Czech Źródło: Śląska policja

Dzięki blokadzie drogi udało się zatrzymać busa. W środku znajdowało się dwóch obywateli Czech w wieku 30 i 36 lat. Raciborscy policjanci zatrzymali mężczyzn, teraz będą z nimi prowadzić dalsze czynności w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Pościg transgraniczny

- W pościgu brali udział policjanci z Czech, Raciborza i Wodzisławia Śląskiego. Pojazd został zatrzymany przez patrol wydziału ruchu drogowego przy wykorzystaniu radiowozu na terenie miejscowości Odra, podległej Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim - przekazał w rozmowie z Kontaktem 24 st. asp. Paweł Malcharczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

