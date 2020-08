Nie zatrzymał się do kontroli, "policjantowi przejechał po stopie"

Zarzuty czynnej napaści na policjanta, niezatrzymania się do kontroli i posiadania narkotyków usłyszał 46-letni mieszkaniec Zabrza (województwo śląskie). Mężczyzna przejechał po stopie funkcjonariusza, gdy ten próbował zatrzymać go na jednej z ulic Myszkowa. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.