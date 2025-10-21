Ciała dwóch osób w domu

Do tragedii doszło we wtorek w jednym z domów w Myszkowie. - Prawdopodobnym źródłem tlenku węgla był zamontowany w domu piec węglowy - przekazała oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach brygadier Aneta Gołębiowska. Służby pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Apel straży pożarnej
Policja i straż pożarna apelują o zachowanie ostrożności w sezonie grzewczym - regularne sprawdzanie przewodów kominowych oraz używanie czujników czadu może uratować życie.
Jak przekazała brygadier Aneta Gołębiowska, w tym sezonie grzewczym straż pożarna na Śląsku odnotowała 30 zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych - 13 osób zostało poszkodowanych, dwie zmarły.
