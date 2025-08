Nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście. Policja pokazuje, co stało się później

Wjeżdżała na parking, nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście Źródło: Policja Mysłowice

5 sierpnia po południu dyżurny policji z Mysłowic odebrał zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. "Policjanci ustalili, że kierująca fiatem, zjeżdżając na teren parkingu sklepowego, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się (...) 36-letniemu rowerzyście" - zrelacjonowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Mysłowicach.

Na opublikowanym przez policję nagraniu widać to, co wydarzyło się na ulicy Laryskiej. Rowerzysta przekoziołkował przez maskę auta, został wyrzucony w powietrze i spadł kilka metrów dalej.

Tak wyglądał rower po potrąceniu przez samochód Źródło: policja Mysłowice

Mężczyzna po zderzeniu z autem trafił do szpitala. Jak podkreślili funkcjonariusze, o dalszym losie kierującej fiatem zdecyduje sąd.

Tak wyglądał samochód po uderzeniu w rowerzystę Źródło: policja Mysłowice

Podobne zdarzenie sprzed kilku dni

Kilka dni wcześniej w Mysłowicach doszło do innego groźnego zdarzenia z udziałem rowerzysty. Kobieta, która włączała się samochodem do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa 47-latce. Rowerzystka z urazem nogi trafiła do szpitala.

