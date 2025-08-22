Na schodach leżała zakrwawiona kobieta. Jej partner uciekł

Mysłowice Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na osiedlu Rymera w Mysłowicach. Około 20 dyżurny tamtejszej policji odebrał zgłoszenie, że na klatce schodowej budynku mieszkalnego leży zakrwawiona kobieta.

"Przybyli na miejsce policjanci zastali zespół ratownictwa medycznego, który udzielał już pomocy pokrzywdzonej. Kobieta z ranami kłutymi, w stanie ciężkim, została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła zabieg operacyjny" - zrelacjonował w komunikacie Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Zarzut i areszt

Jak ustalili policjanci, 29-latka została kilkakrotnie ugodzona nożem przez swojego partnera w różne części ciała, w tym w okolice brzucha, klatki piersiowej oraz głowy. Mężczyzna uciekł, jednak został zatrzymany przez policję.

Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia lub dożywocie. Na wniosek prokuratora sąd aresztował 41-latka na trzy miesiące.

Mężczyzna został aresztowany Źródło: Śląska policja