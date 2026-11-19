Mieszkańcy Częstochowy wybiorą prezydenta. Kto będzie kandydował?
Przedterminowe wybory prezydenta Częstochowy i radnych odbędą się 24 stycznia 2027 r. Rozporządzenie premiera w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw.
Do rozporządzenia dołączono kalendarz wyborczy. Zgodnie z nim m.in.: do 23 grudnia do godz. 16 jest czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnych; natomiast do godz. 16 31 grudnia jest czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta.
W przedterminowych wyborach mieszkańcy wybiorą prezydenta oraz 25 radnych.
Pierwsze deklaracje - kto będzie kandydował?
Wybory są konsekwencją referendum przeprowadzonego 25 października, w którym odwołano prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z Nowej Lewicy oraz radnych.
Jak dotąd kandydowanie na prezydenta zapowiedzieli: Monika Pohorecka-Całka z Rozwoju Plus (była radną PiS i kandydatką tej partii na prezydenta miasta w wyborach w 2024 r.) oraz kandydat niezależny Łukasz Wabnic (w wyborach 2010 i 2014 r. uzyskał mandat radnego z listy SLD).
"Gotowość do udziału" zgłosił Piotr Strach z Polski 2050, poseł wybrany w okręgu gliwickim, mieszkaniec Częstochowy.
O możliwym starcie mówi też powołany przez premiera Donalda Tuska na komisarza Częstochowy Łukasz Pabiś - dotychczasowy wiceprezydent Częstochowy z Koalicji Obywatelskiej (miastem rządziła koalicja Nowej Lewicy i KO).
Inne partie nie podały dotąd nazwisk.
Byłego prezydenta odwołano z powodu zarzutów korupcyjnych
Bezpośrednim powodem inicjatywy referendalnej było postawienie zarzutów korupcyjnych prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który od 25 lutego br. miał prokuratorski zakaz pełnienia funkcji i wchodzenia do urzędu. Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień, zgodził się na podawanie nazwiska.