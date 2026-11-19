Katowice Mieszkańcy Częstochowy wybiorą prezydenta. Kto będzie kandydował? Oprac. Mateusz Czajka |

Inicjatorzy referendum w Częstochowie przywieźli taczkę przed urząd miasta - październik 2026 Źródło wideo: Miejska.pl Źródło zdj. gł.: konradkerker/Shutterstock

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Przedterminowe wybory prezydenta Częstochowy i radnych odbędą się 24 stycznia 2027 r. Rozporządzenie premiera w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Do rozporządzenia dołączono kalendarz wyborczy. Zgodnie z nim m.in.: do 23 grudnia do godz. 16 jest czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnych; natomiast do godz. 16 31 grudnia jest czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta.

W przedterminowych wyborach mieszkańcy wybiorą prezydenta oraz 25 radnych.

Pierwsze deklaracje - kto będzie kandydował?

Wybory są konsekwencją referendum przeprowadzonego 25 października, w którym odwołano prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z Nowej Lewicy oraz radnych.

Jak dotąd kandydowanie na prezydenta zapowiedzieli: Monika Pohorecka-Całka z Rozwoju Plus (była radną PiS i kandydatką tej partii na prezydenta miasta w wyborach w 2024 r.) oraz kandydat niezależny Łukasz Wabnic (w wyborach 2010 i 2014 r. uzyskał mandat radnego z listy SLD).

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"Gotowość do udziału" zgłosił Piotr Strach z Polski 2050, poseł wybrany w okręgu gliwickim, mieszkaniec Częstochowy.

O możliwym starcie mówi też powołany przez premiera Donalda Tuska na komisarza Częstochowy Łukasz Pabiś - dotychczasowy wiceprezydent Częstochowy z Koalicji Obywatelskiej (miastem rządziła koalicja Nowej Lewicy i KO).

Inne partie nie podały dotąd nazwisk.

Byłego prezydenta odwołano z powodu zarzutów korupcyjnych

Bezpośrednim powodem inicjatywy referendalnej było postawienie zarzutów korupcyjnych prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który od 25 lutego br. miał prokuratorski zakaz pełnienia funkcji i wchodzenia do urzędu. Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień, zgodził się na podawanie nazwiska.