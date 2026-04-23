Łukasz Litewka jechał rowerem, został potrącony przez samochód. Co już wie policja?

|
Wypadek Litewka
Policja o wypadku, w którym został potrącony poseł Lewicy
Źródło: TVN24
57-latek zjechał na przeciwległy pas i śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę, który jechał na rowerze. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady po tym tragicznym zdarzeniu w Dąbrowie Górniczej. Śląska policja poinformowała, jakie są dotychczasowe ustalenia.

Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Wiadomo, że doszło do czołowego zderzenia roweru z Mitsubishi. Auto, którym jechał 57-latek, zmierzało w kierunku Sosnowca. Tymczasem 36-letni poseł jechał w przeciwnym kierunku.

- Nie jest to żadna droga szybkiego ruchu. To droga o dwóch pasach. Stało się to na odcinku, gdzie jest ograniczenie prędkości między 60 a 40 km/h, ale jeszcze na tym odcinku, gdzie można było jechać 60 km/h - powiedział asp. sztab. Adam Jachimczak z biura prasowego śląskiej policji.

Nie wiadomo jeszcze, z jaką prędkością poruszał się kierowca. Policja wskazuje, że jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych przyczynach tej tragedii, ale wskazuje na pierwsze ustalenia, wynikające chociażby z rozmowy z kierowcą.

Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym

- Wstępne nasze ustalenia wskazują, że kierujący samochodem najprawdopodobniej zasnął, zasłabł albo stracił przytomność i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Pomimo wezwania na miejsce medyków reanimacja niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Rowerzysta zmarł - wskazał asp. sztab. Jachimczak.

Służby zostały poinformowane przez osoby postronne, które pojawiły się na miejscu wypadku.

O kierowcy wiadomo, że jest mieszkańcem Sosnowca. Wstępne badania alkomatem wskazują, że był trzeźwy, ale zostanie jeszcze pobrana krew do badań na obecność ewentualnych innych środków.

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Miał 36 lat
Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Miał 36 lat

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, która już poinformowała, że kierowca Mitsubishi został zatrzymany do dyspozycji prokuratura. W piątek mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian wskazał, że śledczy dysponują już wstępnymi ustaleniami biegłego z zakresu wypadków, ale na razie się nimi nie dzielą.

Ciało ofiary wypadku zabezpieczono do sekcji zwłok.

Mimo że do wypadku doszło po godzinie 13, to o godzinie 18 na miejscu nadal pracowały służby. - Oględziny jeszcze trochę potrwają, mamy do czynienia z poważnym zdarzeniem, jakim jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego musimy zebrać wszystkie ślady, których później już nie będziemy mieli okazji zabezpieczyć - tłumaczył asp. sztab. Jachimczak.

Poseł zginął w wypadku na drodze między Sosnowcem a Dąbrową Górniczą
Poseł zginął w wypadku na drodze między Sosnowcem a Dąbrową Górniczą
Źródło: TVN24

Łukasz Litewka nie żyje. "Kolega nie miał żadnych szans"

Do wypadku odniósł się również goszczący w programie "Tak jest" w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

- Do wypadku doszło na terenie leśnym, na którym nie ma monitoringu ani rejestratorów, dlatego trudno będzie odtworzyć cokolwiek, co się zadziało. W tej chwili prowadzimy dochodzenie poprzez ślady hamowania i ewentualnie świadków, co się dzisiaj zadziało. (…) Natomiast efekt zderzenia roweru i samochodu spowodował, że kolega nie miał żadnych szans - powiedział Szczepański.

O tragicznej śmierci posła Łukasz Litewki pierwszy poinformował Włodzimierz Czarzasty.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański o wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka
Źródło: TVN24
"Potrafił poderwać nas", "żył pełnią życia", "łzy zamieniał w radość"
"Potrafił poderwać nas", "żył pełnią życia", "łzy zamieniał w radość"

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
