Śmiertelny wypadek w Lublińcu. Droga krajowa zablokowana

Droga krajowa nr 11 została we wtorek rano zablokowana w obu kierunkach w Lublińcu, gdzie doszło do zderzenia osobowego volkswagena z citroenem. W wypadku zginęła jedna osoba, druga trafiła do szpitala - wynika z informacji służb drogowych i policji.