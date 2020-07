Niemal 600 górników wciąż z koronawirusem. Na Śląsku przybywa nowych przypadków

Testowanie w toku

W minioną środę przebadano ponad 300 pracowników Silesii, potwierdzając zakażenie u 72 osób. Decyzją wojewody śląskiego w najbliższy wtorek wymazy do badań będą pobrane od kolejnych 300 górników z tego zakładu. Obecnie zakażonych jest tam 163 górników (spośród 191 od początku epidemii). Do tej pory wyzdrowiało 28 osób, a 116 przebywa na kwarantannie.

W piątek badania przesiewowe trwały też w należących do PGG kopalniach Chwałowice w Rybniku (do soboty potwierdzono tam 48 zakażeń) oraz Bielszowice w Rudzie Śląskiej (w sobotę liczba zakażonych wzrosła tam o 12, do 116 przypadków). Łącznie w obu kopalniach przebadano ponad 800 osób. Wyniki testów spodziewane są w najbliższych dniach.