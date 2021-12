Mieszkaniec województwa śląskiego wrócił z południowej Afryki. Ból głowy, zmęczenie i test na COVID-19. Zbadano, czy to omikron

Mieszkaniec województwa śląskiego czuł się zmęczony po powrocie z południowej Afryki, bolała go głowa, ale zrzucał to na karb podróży. Był zaszczepiony przeciw COVID-19. Po kontakcie z sanepidem poddał się testowi na koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Badania w laboratorium wykluczyły jednak nową mutację - omikrona.

W laboratorium sprawdzili, czy nie jest to omikron

Mężczyzna wrócił z wycieczki dwa tygodnie temu. Zgodnie z procedurami, służby sanitarne miały wiedzę, że podróżował po krajach południowej Afryki, gdzie rozpoznano nowa odmianę koronawirusa. - Pracownicy sanepidu skontaktowali się z nim, by zapytać o samopoczucie. Powiedział, że czuje się zmęczony, narzekał na ból głowy, ale zrzucał to na karb długiej podróży. Nie musiał tego robić, ale za namową sanepidu poddał się testowi na obecność koronawirusa. Był zaszczepiony przeciwko COVID-19 - relacjonuje Kucharzewska.

Ministerstwo Zdrowia: mamy jeszcze sześć podejrzanych próbek

Aż 32 mutacje w białku kolca, przez które wirus wnika do komórki

Złą informacją, budzącą obawy jest to, że na białko kolca nakierunkowane są przeciwciała, które mamy na przykład po zaszczepieniu się. - Dlatego zastanawiamy się, czy to nagromadzenie mutacji będzie predysponowało do braku skuteczności szczepionek, czy będzie wpływać na cechy fenotypowe wirusa, takie jak namnażanie się, zjadliwość, szybkość wnikania do komórek - mówił naukowiec.