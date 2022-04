Stan zdrowia górników z kopalni Pniówek jest ciężki, ale stabilny. "Cały czas walczymy o ich życie"

"O poprawie na razie nie możemy powiedzieć"

Akcja ratownicza w kopalni Pniówek trwa

W środę w nocy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu . W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. W czwartek wieczorem w kopalni doszło do kolejnych wybuchów metanu . Dotąd potwierdzono śmierć sześciu ofiar katastrofy, los siedmiu nie jest znany.

Kolejny wypadek w kopalni w ciągu kilku dni

W sobotę doszło do kolejnego wypadku w polskiej kopalni - tym razem w kopalni Zofiówka. Około godziny 3.40 doszło tam do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów. W jego rejonie było 52 pracowników, 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Do tej pory potwierdzono tam śmierć sześciu górników. Czterech nadal jest poszukiwanych.