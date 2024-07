Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wyjaśnia okoliczności katastrofy w kopalni Pniówek, gdzie w 2022 roku w wyniku wybuchu metanu zginęło kilkunastu górników oraz ratowników górniczych. Wiadomo, że śledczy przedstawili zarzut niedopełnienia obowiązków i sprowadzenia niebezpieczeństwa osobie z wyższego dozoru w tej kopalni.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wciąż bada, co przyczyniło się do serii wybuchów metanu w KWK Pniówek w 2022 roku. Na razie nie udało się tego ustalić. Ale w toczącym się postępowaniu przedstawiono zarzut siedemnastej już osobie. Jak podają śledczy tym razem jest to "pracownik kopalni z wyższego dozoru". Co zarzuca mu prokuratura?

Wiedział, że wpisy są fałszowane

Według śledczych podejrzany wiedział o fałszowaniu wpisów dotyczących pomiarów stężeń metanu. Jak opisała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Karina Spruś, sprawując bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu pracowników, będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności za prawidłową pracę metaniarzy, podejrzany nie dopełnił obowiązku i prowadził ją w sposób "sprowadzający niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, tj. przebywających w rejonie ściany N-6 pracowników albo dla mienia w wielkich rozmiarach w ruchu zakładu górniczego (...)". Według ustaleń śledztwa, podejrzany wiedział, że w książkach metaniarza Rejonu III dotyczących ściany N-6 dochodzi do poświadczania nieprawdy. Uniemożliwiało to Zespołowi ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożenia Metanowego i Zagrożenia Wyrzutem Gazów i Skał dokonanie prawidłowej oceny zagrożenia wybuchowego, pożarowego oraz powstania atmosfery beztlenowej i podjęcie w związku z tym odpowiednich działań profilaktycznych i opracowanie systemowych środków zmierzających do ich zwalczania w rejonie eksploatowanej ściany – podała prokuratura. "Skutkowało to utrzymywaniem się w rejonie tej ściany nierozpoznanego poziomu opisanych zagrożeń, tworząc tym samym stan zagrożeniowy ciągły, działając w opisanych wyżej okolicznościach jako szczególnie niebezpiecznych tj. o czyn z art. 165 § 1 pkt 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k" - dodali śledczy w komunikacie.

Zarzut nie ma bezpośredniego związku z katastrofą

Podejrzany trafił pod dozór policji. Ma zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, został też zawieszony w czynnościach służbowych. Prokurator Spruś zaznaczyła, że przedstawiony mu zarzut nie ma bezpośredniego związku z samą katastrofą, ponieważ jej przyczyny nadal nie zostały ustalone. "Aktualnie trwają czynności zmierzające do powołania biegłego, który na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wyda kompleksową opinię zarówno w kwestii sposobu i prawidłowości prowadzenia eksploatacji ściany N-6, kształtowania się zagrożenia wentylacyjno–metanowego oraz pożaru endogenicznego, a także oceny sposobu i prawidłowości prowadzenia akcji ratowniczej" - przekazała.

Śledztwo trwa, przyczyna serii wybuchów wciąż nieznana

Na początku grudnia 2023 r. gliwicka prokuratura poinformowała o zarzutach przedstawionych czterem pierwszym pracownikom, zatrudnionym w Pniówku jako metaniarze-pomiarowcy. Wtedy chodziło o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej pomiarów stężeń metanu od stycznia 2022 r. do dnia tragicznego wypadku w kwietniu 2022 r. W ocenie prokuratury nie ma podstaw do przyjęcia, że ich zachowanie miało bezpośredni wpływ na zaistnienie katastrofy i jej skutki. Później podobne zarzuty usłyszało kilkunastu innych pracowników. Według nieoficjalnych informacji ze śledztwa, metaniarze, którzy mieli obowiązek dokonywania pomiarów stężeń metanu w wyrobiskach, które nie były objęte automatyczną metanometrią, czasem nie robili obchodu swojego rejonu i wpisywali do raportu fikcyjne dane. W wypowiedziach publikowanych w mediach górnicy z Pniówka anonimowo przyznawali, że wpisywali w dokumenty fałszywe, zaniżone dane. Tłumaczyli to obawą przed utratą pracy lub przeniesieniem do cięższych zajęć; wskazywali też na naciski ze strony przełożonych – przekroczenie dopuszczalnych stężeń metanu oznacza zatrzymanie pracy w kopalni. Po katastrofie na polecenie prokuratury policja zabezpieczyła wiele nośników danych m.in. twarde dyski komputerów w dyspozytorni kopalni, raporty z działu wentylacji czy pamięć z ręcznych metanomierzy używanych przez pracujących pod ziemią metaniarzy. To kluczowe dowody w śledztwie.

Zginęło 16 górników i ratowników górniczych

20 kwietnia 2022 r. roku w wyniku serii wybuchów metanu w kopalni Pniówek życie straciło 16 górników i ratowników górniczych, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli z pomocą poszkodowanym. Siedmiu z nich pozostało za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. Aby dotrzeć do zaginionych, trzeba było wydrążyć nowy, niespełna 350-metrowy chodnik, równoległy do otamowanej ściany wydobywczej. Prace trwały kilka miesięcy. Od 9 do 13 września 2023 r. ratownicy przebili się w rejon katastrofy i rozpoczęli jego przeszukiwanie. 11 września odnaleźli ciała pięciu zaginionych - członków zastępu ratowniczego, którzy po pierwszym wybuchu zeszli z pomocą poszkodowanym. 13 września odnaleziono szóstego zaginionego, a 21 października – ostatniego z górników.

Prokuratorskie śledztwo wszczęto krótko po katastrofie pod kątem art. 163 i 220 Kodeksu karnego. Chodzi o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci wybuchu, które skutkowało śmiercią. Art. 220 kk mówi natomiast o niedopełnieniu obowiązków w zakresie bhp i narażeniu w ten sposób pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Trzy dni po katastrofie w Pniówku, w nieodległej kopalni Zofiówka po silnym wstrząsie i wypływie metanu zginęło 10 górników - także ten wypadek jest przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Obydwie katastrofy były największymi od lat górniczymi tragediami.

