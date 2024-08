Zgłosił napad, usłyszał kilka zarzutów

Kilkanaście minut po godzinie 3 oficer dyżurny w Kłobucku otrzymał zgłoszenie dotyczące napadu, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 492 pomiędzy Wręczycą Wielką a Blachownią. Z informacji przekazywanych za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługującego numer alarmowy 112, wynikało, że 19-letni kierowca dostawczego busa został napadnięty przez dwóch zamaskowanych sprawców, którzy najpierw zajechali mu drogę czarnym bmw, po czym wybili szybę w busie i go zaatakowali. Ukradli znaczną ilość pieniędzy i odjechali w kierunku Blachowni.

W historii 19-latka były nieścisłości, "zrabowaną" gotówkę znaleźli w busie

"Na miejsce skierowani zostali kłobuccy mundurowi, kryminalni z komisariatu we Wręczycy Wielkiej oraz technik kryminalistyki. Już na wstępnym etapie prowadzonych czynności doświadczeni policjanci zaczęli mieć pewne wątpliwości co do relacji z przebiegu zdarzenia" - opisano w komunikacie kłobuckiej policji. "Pomimo pojawiających się nieścisłości, 19-latek przez dłuższy czas utrzymywał swoją wersję wydarzeń, która załamała się w momencie, gdy policjanci przeszukali busa i odnaleźli rzekomo skradzioną gotówkę. Okazało się, że 19-latek zgłosił napad, którego nie było, ponieważ chciał ukryć przywłaszczenie części przewożonych firmowych pieniędzy" - dodano.