Katowice

Stał w oknie z bronią. Policjanci otoczyli dom

Akcja policji w Kłobucku
Powiat kłobucki (woj. śląskie)
Źródło: Google Maps
Akcja policji przy ulicy Mickiewicza w Kłobucku (Śląskie). W oknie jednego z domów widziany był mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń palną. Na widok policjantów schował się w budynku. Policja otoczyła dom. Mężczyzna został zatrzymany.

W niedzielę około godziny 13.35 służby w Kłobucku niedaleko Częstochowy zostały zaalarmowane o mężczyźnie, który miał być widziany w oknie jednego z domów. Jego widok zaniepokoił mieszkańców, bo w ręce miał on trzymać przedmiot przypominający broń palną.

Schował się w środku i nie reagował na wezwania

- Na miejsce niezwłocznie skierowano mundurowych, którzy próbowali nawiązać kontakt ze wskazanym mężczyzną, aby jednoznacznie zweryfikować informacje ze zgłoszenia. Na widok policjantów, którzy przyjechali przed posesję, mężczyzna odszedł jednak od okna. Zabrał przedmiot, który przypominał broń i nie reagował już na wezwania do otwarcia drzwi - poinformował TVN24 podkomisarz Kamil Raczyński, oficer prasowy kłobuckiej policji.

Akcja policji w Kłobucku
Akcja policji w Kłobucku
Źródło: TVN24

Policjanci otoczyli dom i odcięli drogę. Negocjacje nic nie dały. Ostatecznie do mieszkania przed 18 siłowo weszli policyjni kontrterroryści. Wybili okna i użyli granatów hukowych.

Zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli przedmiot przypominający długą broń myśliwską.

Jak przekazał podkomisarz Kamil Raczyński, przedmiot ten będzie badany. Wtedy dopiero będzie wiadomo czy to broń palna, a jeśli tak, to czy była sprawna.

Zatrzymany mężczyzna będzie przesłuchiwany.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

województwo śląskie
