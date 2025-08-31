Powiat kłobucki (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

W niedzielę około godziny 13.35 służby w Kłobucku niedaleko Częstochowy zostały zaalarmowane o mężczyźnie, który miał być widziany w oknie jednego z domów. Jego widok zaniepokoił mieszkańców, bo w ręce miał on trzymać przedmiot przypominający broń palną.

Schował się w środku i nie reagował na wezwania

- Na miejsce niezwłocznie skierowano mundurowych, którzy próbowali nawiązać kontakt ze wskazanym mężczyzną, aby jednoznacznie zweryfikować informacje ze zgłoszenia. Na widok policjantów, którzy przyjechali przed posesję, mężczyzna odszedł jednak od okna. Zabrał przedmiot, który przypominał broń i nie reagował już na wezwania do otwarcia drzwi - poinformował TVN24 podkomisarz Kamil Raczyński, oficer prasowy kłobuckiej policji.

Policjanci otoczyli dom i odcięli drogę. Negocjacje nic nie dały. Ostatecznie do mieszkania przed 18 siłowo weszli policyjni kontrterroryści. Wybili okna i użyli granatów hukowych.

Zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli przedmiot przypominający długą broń myśliwską.

Jak przekazał podkomisarz Kamil Raczyński, przedmiot ten będzie badany. Wtedy dopiero będzie wiadomo czy to broń palna, a jeśli tak, to czy była sprawna.

Zatrzymany mężczyzna będzie przesłuchiwany.