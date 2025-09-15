Logo strona główna
Katowice

Zderzenie dwóch ciężarówek na A4

Zderzenie dwóch ciężarówek na A4
W powiecie gliwickim
Źródło: Google Earth
Do wypadku dwóch ciężarówek doszło na autostradzie A4 w okolicy miejscowości Kleszczów w województwie śląskim. Jeden z kierowców trafił do szpitala, a na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia dwóch ciężarówek, z których jedna przewoziła na lawecie auta, doszło w poniedziałek około godziny 9 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w okolicy miejscowości Kleszczów.

- Kierowca jednej z ciężarówek nie zachował ostrożności i najechał na tył drugiej ciężarówki. Jeden z kierowców z obrażeniami niezagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala - informuje młodszy aspirant Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Zderzenie dwóch ciężarówek na A4
Zderzenie dwóch ciężarówek na A4
Źródło: Policja Śląska

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Utrudnienia w ruchu

Zablokowany został zjazd na węźle Kleszczów w kierunku Wrocławia. Lewy skrajny pas w miejscu zdarzenia został już odblokowany przez służby.

Na miejscu pracują słyużby
Na miejscu pracują słyużby
Źródło: Policja Śląska
Są utrudnienia w ruchu
Są utrudnienia w ruchu
Źródło: Policja Śląska







Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska



Autostrada A4WypadekDrogi w Polsce
