Zderzenie dwóch ciężarówek na A4

Do zdarzenia dwóch ciężarówek, z których jedna przewoziła na lawecie auta, doszło w poniedziałek około godziny 9 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w okolicy miejscowości Kleszczów.
- Kierowca jednej z ciężarówek nie zachował ostrożności i najechał na tył drugiej ciężarówki. Jeden z kierowców z obrażeniami niezagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala - informuje młodszy aspirant Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego śląskiej policji.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Utrudnienia w ruchu
Zablokowany został zjazd na węźle Kleszczów w kierunku Wrocławia. Lewy skrajny pas w miejscu zdarzenia został już odblokowany przez służby.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska