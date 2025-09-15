Zderzenie dwóch ciężarówek na A4

W powiecie gliwickim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia dwóch ciężarówek, z których jedna przewoziła na lawecie auta, doszło w poniedziałek około godziny 9 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w okolicy miejscowości Kleszczów.

- Kierowca jednej z ciężarówek nie zachował ostrożności i najechał na tył drugiej ciężarówki. Jeden z kierowców z obrażeniami niezagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala - informuje młodszy aspirant Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Utrudnienia w ruchu

Zablokowany został zjazd na węźle Kleszczów w kierunku Wrocławia. Lewy skrajny pas w miejscu zdarzenia został już odblokowany przez służby.

