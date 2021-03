Tata w pracy, mama na zakupach. 2,5-letni chłopiec płakał na balkonie

Katowiccy policjanci i strażacy interweniowali w sprawie 2,5-letniego chłopca, który pod nieobecność rodziców wychylał się przez balkon mieszkania znajdującego się na VI piętrze. Ze względu na zagrożenie zdrowia a nawet życia chłopca, strażacy siłowo weszli do mieszkania. Na szczęście malcowi nic się nie stało.

W poniedziałek kilka minut po godzinie 14.30 policja otrzymała zgłoszenie dotyczące małego chłopca, który płacząc wychylał się przez balkon mieszkania na szóstym piętrze bloku na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Interwencję zgłaszała kobieta, która zobaczywszy chłopca, wołała do niego, by wszedł do domu.