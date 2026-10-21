Katowice Samochód dostawczy stoczył się i uderzył w autobus. Kierowca nie żyje Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów Źródło wideo: Fakty po południu Źródło zdj. gł.: KMP w Katowicach

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Po godzinie 10 w okolicy wyjazdu z dworca kolejowego od strony ulicy Mikołowskiej w Katowicach doszło do zderzenia dostawczego Mercedesa z autobusem komunikacji miejskiej. Według informacji, którą przekazali służbom świadkowie zdarzenia, kierujący samochodem dostawczym prawdopodobnie zasłabł.

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Nie żyje 45-latek

Po przyjeździe pogotowia na miejsce okazało się, że 45-letni kierowca potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Mimo podjętej próby reanimacji ratownikom nie udało się uratować jego życia.

Do wypadku doszło w rejonie wyjazdu z dworca kolejowego w Katowicach Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

Jak poinformowała w komunikacie śląska policja, według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło po tym, jak kierowca Mercedesa wyjeżdżał z terenu dworca. Gdy znajdował się na zniesieniu, pojazd nagle stoczył się i uderzył w znajdujący się za nim autobus.

"Na miejscu pracowali katowiccy policjanci pod nadzorem prokuratora. Dalsze postępowanie pozwoli dokładne wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia" - poinformowała śląska policja.