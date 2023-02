Problemy samolotu lecącego do Dortmundu. Musiał wrócić do Katowic

czytaj dalej

10 najhojniej obdarowanych przez Narodowy Instytut Wolności w latach 2019-2021 fundacji i stowarzyszeń jest związanych bezpośrednio z Prawem i Sprawiedliwością - przekazali na konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba. Jak mówili, to kolejna odsłona ich kontroli poselskich. - Mamy do czynienia z nadzwyczajną przepompownią. Mamy do czynienia z PiS-dotacjami plus - ocenił Szczerba.