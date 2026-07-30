Chciał lecieć do Egiptu, "zapomniał" o wyroku
Jak poinformował porucznik Szymon Mościcki, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, do zdarzenia doszło w środę na lotnisku Katowice-Pyrzowice.
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- Mężczyzna stawił się do odprawy granicznej. Miał zamiar lecieć na wakacje do Marsa Alam w Egipcie. Podczas czynności służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy okazało się, że jest poszukiwany do zatrzymania - przekazał rzecznik.
Mężczyzna był poszukiwany w związku z przestępstwami narkotykowymi, których dopuścił się w przeszłości.
Sąd wymierzył mu karę sześciu i pół roku pozbawienia wolności. Trafił już do więzienia.
Źródło: tvn24.pl