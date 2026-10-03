Katowice Dziki na nocnym spacerze w centrum miasta Mateusz Czajka |

Dziki spacerowały po ścisłym centrum Katowic Źródło wideo: Tramwaje Śląskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Śląskie

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Stado dzików wybrało się na nocną przechadzkę po centrum Katowic. Kamera tramwaju nagrała je na ul. 3 Maja - jednej z głównych ulic handlowych miasta. Niedaleko znajduje się dworzec PKP oraz galeria handlowa.

Na nagraniu widać, że zbite w ciasną gromadę dziki nic nie robią sobie z tego, że tuż za nimi jedzie tramwaj. Wśród zwierząt część to młode.

Czy mieszkańcy Katowic widzieli dziki w mieście? Źródło: TVN24

"To zwierzęta bardzo inteligentne"

Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia dla Zwierząt w Mikołowie wspominał, że jeszcze 20 lat temu nie było tak łatwo zobaczyć dzika w mieście, jak teraz.

- Aktualnie zobaczenie dzika jest zdecydowanie łatwiejsze w mieście niż w lesie. W lesie dzik jest bardzo płochliwy, czujny. Są to zwierzęta bardzo inteligentne. Mają bardzo mocno wyczulone zmysły węchu i słuchu - powiedział TVN24 Jacek Wąsiński.

Dziki są świadome własnej siły Źródło: TVN24

Wskazał, że część z dzików, która woli żyć dalej w lesie jest dalej płochliwa, jednak te, które wchodzą do miasta przyzwyczaiły się i zauważyły, że nic im tu nie grozi. Do przebywania w takich miejscach skłania je pozostawianie śmieci - odpadków, którymi mogą się posilić.

Wąsiński ostrzega jednak przed lekceważeniem tych zwierząt. Są bowiem "świadome i pewne własnej siły". Dlatego też nie płoszy ich używanie klaksonu czy dzwonku tramwaju.

Dzik w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie Źródło zdjęcia: TVN24

Źródło: Google Maps