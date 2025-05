Wyjął 300 złotych, by "załatwić sprawę jak mężczyźni". 79-latkowi grozi 10 lat więzienia

Katowice Źródło: Google Maps

Prokurator przedstawił 79-latkowi zarzut wręczenia łapówki. Mężczyzna zaproponował policjantom 300 złotych, by ci odstąpili od ukarania go mandatem za zbyt szybką jazdę.

Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, poinformował, że 79-latek został zatrzymany do kontroli drogowej z uwagi na przekroczenie prędkości. Wtedy wyjął z portfela 300 złotych i zaoferował je policjantom w zamian za odstąpienie od ukarania go mandatem. - Padło stwierdzenie, by "załatwili sprawę jak mężczyźni" - dodał prokurator.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji. 79-latek przyznał się. Wyraził skruchę oraz wolę dobrowolnego poddania się karze.

Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo