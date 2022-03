Skazany na siedem lat za rozbój we Włoszech, ścigany przez ENA. Śląscy "łowcy głów" złapali go w Jaworznie

33-letni Mohamed L. ma do odbycia karę siedmiu lat więzienia we Włoszech za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Śląscy policjanci we współpracy z włoskimi namierzyli go i zatrzymali w Jaworznie. Jest już sądowa decyzja o przekazaniu mężczyzny stronie włoskiej.