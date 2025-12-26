Ktoś przywiązał psa do drzewa w centrum miasta

Jastrzębie-Zdrój Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w centrum Jastrzębia-Zdroju. Pracownica jednego ze sklepów, zamykając lokal, zauważyła psa przywiązanego do drzewa. Zaniepokojona losem zwierzęcia kobieta powiadomiła policję.

Psem zaopiekowali się policjanci

Na miejscu pojawił się patrol. Pies był przestraszony, ale pozwolił funkcjonariuszom do siebie podejść. Miał na szyi obrożę, jednak bez danych, które mogłyby pomóc ustalić właściciela. Czworonóg szybko poczuł się pewnie w policyjnym radiowozie.

Ze względu na późną porę nie było możliwości przekazania psa odpowiednim służbom. Mundurowi zapewnili mu więc bezpieczne i ciepłe miejsce, wodę oraz karmę, którą zakupili. Następnego dnia zwierzę trafiło do schroniska.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w centrum miasta Źródło: Policja Śląska

Apel policji

Policja przypomina: zwierzętom należy się troska, szacunek i odpowiednia opieka. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozi kara nagany, grzywny do tysiąca złotych lub kara ograniczenia wolności. W sytuacji, gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, grzywna może sięgnąć nawet pięciu tysięcy złotych. "Apelujemy do właścicieli o właściwy nadzór nad zwierzętami, by uniknąć niepotrzebnego stresu i zagrożeń - zarówno dla czworonogów, jak i ludzi" - zaapelowali mundurowi.