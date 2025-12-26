Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ktoś przywiązał psa do drzewa w centrum miasta

45-914391
Jastrzębie-Zdrój
Źródło: Google Earth
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w centrum miasta. Zwierzę było pozostawione bez opieki i nie miało żadnych oznaczeń umożliwiających identyfikację właściciela. Funkcjonariusze zaopiekowali się czworonogiem i przekazali go pod opiekę schroniska.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w centrum Jastrzębia-Zdroju. Pracownica jednego ze sklepów, zamykając lokal, zauważyła psa przywiązanego do drzewa. Zaniepokojona losem zwierzęcia kobieta powiadomiła policję.

Psem zaopiekowali się policjanci

Na miejscu pojawił się patrol. Pies był przestraszony, ale pozwolił funkcjonariuszom do siebie podejść. Miał na szyi obrożę, jednak bez danych, które mogłyby pomóc ustalić właściciela. Czworonóg szybko poczuł się pewnie w policyjnym radiowozie.

Ze względu na późną porę nie było możliwości przekazania psa odpowiednim służbom. Mundurowi zapewnili mu więc bezpieczne i ciepłe miejsce, wodę oraz karmę, którą zakupili. Następnego dnia zwierzę trafiło do schroniska.

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w centrum miasta
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w centrum miasta
Źródło: Policja Śląska

Apel policji

Policja przypomina: zwierzętom należy się troska, szacunek i odpowiednia opieka. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozi kara nagany, grzywny do tysiąca złotych lub kara ograniczenia wolności. W sytuacji, gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, grzywna może sięgnąć nawet pięciu tysięcy złotych. "Apelujemy do właścicieli o właściwy nadzór nad zwierzętami, by uniknąć niepotrzebnego stresu i zagrożeń - zarówno dla czworonogów, jak i ludzi" - zaapelowali mundurowi.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaPolicjaŚwiętokrzyskiePrzemoc wobec zwierząt
Czytaj także:
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
BIZNES
Mróz w Korei Południowej
Najzimniejszy dzień sezonu. Chwycił kilkunastopniowy mróz
METEO
pukanie do drzwi shutterstock_2123753924
Zaprosili go do siebie na Boże Narodzenie. Został na 45 lat
Świat
Muniek Staszczyk
"Tak musiało być". Muniek Staszczyk o wyrzuceniu Sidney'a Polaka przez SMS
Polska
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
BIZNES
605090728_25346142665007488_955122365099885380_n-0001
"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"
WARSZAWA
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
METEO
imageTitle
Tego NBA nie widziała. Spektakularny rekord Jokicia
EUROSPORT
Wybuch w meczecie w Syrii
Wybuch w meczecie. Są ofiary śmiertelne i ranni
Świat
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel ostro o Trumpie w "alternatywnym orędziu świątecznym"
Świat
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
BIZNES
Miejsce wypadku - Szaflary woj. małopolskie
Zderzenie dwóch aut na Zakopiance
Kraków
Odessa
Rosjanie uderzyli w porty. Trzy zagraniczne statki uszkodzone
Świat
Zełenski i Trump w Białym Domu
Możliwa data i miejsce? Doniesienia w sprawie Zełenskiego i Trumpa
Świat
imageTitle
Strzelał do kolarzy, trafił do aresztu. Skruchy nie wyraził
EUROSPORT
Mistrz świata odwiedził Wielki Mur Chiński
"Dyscyplina z pazurem". Celuje w olimpijskie złoto, tata nie ma już szans
Rafał Kazimierczak
Ewakuacja (zdjęcie ilustracyjne)
Podtruli się dymem, trafili do szpitala
Szczecin
Trzyosobowa rodzina utknęła na balkonie
Ogień odciął im drogę ucieczki. Rodzina utknęła na balkonie
Kujawsko-Pomorskie
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
BIZNES
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
METEO
Kate i Charlotte przy fortepianie
Wzruszające nagranie księżnej Kate z córką
Świat
Kolizja w alei Jana Pawła II
"Dobijała się do kierowcy, który lekko przestraszony skulił się za kierownicą"
WARSZAWA
Kierowca został ukarany mandatem karnym i punktami karnymi
Nie zatrzymał się przed znakiem STOP, wjechał pod pociąg
Rzeszów
Palił się drewniany dom
Dwie osoby zginęły w pożarze domu
Białystok
Opady marznące, oblodzenie
Gołoledź na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
METEO
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
BIZNES
imageTitle
Nie żyje John Robertson, autor gola na wagę Pucharu Europy
EUROSPORT
Ukraina żołnierze
"Nie możemy czekać". Czy Ukraina jest gotowa na ten plan?
Świat
Okładka trzeciego tomu "Pałacu Wszystkich Przyszłości"
Gdyby Niemcy nie zburzyli Saskiego. Komiksowe historie alternatywne
Piotr Bakalarski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica