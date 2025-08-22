Zaginął pięciomiesięczny Borys. Komunikat policji

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Gliwicach, do zaginięcia doszło 19 sierpnia 2025 roku.
"Tego dnia Borys Pierzchała został zabrany przez matkę z pieczy zastępczej, gdzie oboje przebywali. Do chwili obecnej ich miejsce pobytu nie jest znane" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Jak podano w mediach społecznościowych policji, "przyjęto zawiadomienie o poszukiwaniach za dzieckiem, z uwagi, iż matka (...) nie jest przygotowana do sprawowania opieki rodzicielskiej".
Policja wystosowała apel do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego chłopca lub jego matkę. Kontaktować się można pod numerem telefonu 47 859 22 55 lub 112. "Każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie" - podkreślili funkcjonariusze.
