Zaginął pięciomiesięczny Borys. Komunikat policji

Gliwice (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Gliwicach, do zaginięcia doszło 19 sierpnia 2025 roku.

"Tego dnia Borys Pierzchała został zabrany przez matkę z pieczy zastępczej, gdzie oboje przebywali. Do chwili obecnej ich miejsce pobytu nie jest znane" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Jak podano w mediach społecznościowych policji, "przyjęto zawiadomienie o poszukiwaniach za dzieckiem, z uwagi, iż matka (...) nie jest przygotowana do sprawowania opieki rodzicielskiej".

Zaginął pięciomiesięczny Borys Źródło: KMP w Gliwicach

Policja wystosowała apel do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego chłopca lub jego matkę. Kontaktować się można pod numerem telefonu 47 859 22 55 lub 112. "Każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie" - podkreślili funkcjonariusze.

17-letnia matka chłopca Źródło: KMP w Gliwicach