Katowice Uderzył w słup przy przejściu dla pieszych. Był pijany, zatrzymali go świadkowie Anna Winiarska |

"Nietrzeźwy kierowca skasował znak przy przejściu dla pieszych" Źródło wideo: Mateusz / infogliwice.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz / infogliwice.pl

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Do zdarzenia doszło w sobotę na ul. Dąbrowskiego w Gliwicach.

- 44-latek prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości uderzył w znak "przejście dla pieszych". Jechał sam - wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Pochwatka z gliwickiej komendy policji.

Jak dodał policjant, badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

Czekają aż wytrzeźwieje

44-latka ujęli świadkowie, którzy wezwali policję. – Kierowca po wykonaniu wstępnych czynności został przewieziony do izby wytrzeźwień. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy, pojazd został zabezpieczony na naszym parkingu - dodał Pochwatka.

Kierowca najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.