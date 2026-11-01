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Uderzył w słup przy przejściu dla pieszych. Był pijany, zatrzymali go świadkowie

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Gliwice
"Nietrzeźwy kierowca skasował znak przy przejściu dla pieszych"
Źródło wideo: Mateusz / infogliwice.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz / infogliwice.pl
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44-letni kierowca uderzył w znak drogowy przy przejściu dla pieszych. Zareagowali świadkowie, którzy zabrali mężczyźnie kluczyki i wezwali policję. Okazało się, że był pijany.

Do zdarzenia doszło w sobotę na ul. Dąbrowskiego w Gliwicach.

- 44-latek prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości uderzył w znak "przejście dla pieszych". Jechał sam - wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Pochwatka z gliwickiej komendy policji.

Jak dodał policjant, badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

Czekają aż wytrzeźwieje

44-latka ujęli świadkowie, którzy wezwali policję. – Kierowca po wykonaniu wstępnych czynności został przewieziony do izby wytrzeźwień. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy, pojazd został zabezpieczony na naszym parkingu - dodał Pochwatka.

Kierowca najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AlkoholDrogi w PolsceGliwicePolicja
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