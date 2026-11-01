Uderzył w słup przy przejściu dla pieszych. Był pijany, zatrzymali go świadkowie
Do zdarzenia doszło w sobotę na ul. Dąbrowskiego w Gliwicach.
- 44-latek prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości uderzył w znak "przejście dla pieszych". Jechał sam - wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Pochwatka z gliwickiej komendy policji.
Jak dodał policjant, badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.
Czekają aż wytrzeźwieje
44-latka ujęli świadkowie, którzy wezwali policję. – Kierowca po wykonaniu wstępnych czynności został przewieziony do izby wytrzeźwień. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy, pojazd został zabezpieczony na naszym parkingu - dodał Pochwatka.
Kierowca najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.
Źródło: tvn24.pl