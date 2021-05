Śmiertelny wypadek motocyklisty. To znany onkolog

Do dwóch wypadków w ciągu kilku minut doszło we wtorek na drodze krajowej numer 88 w Gliwicach. W jednym z nich zginął motocyklista. To Leszek Miszczyk, onkolog przez wiele lat związany z Centrum Onkologii w Gliwicach. Przez krótki czas kierował tym ośrodkiem.