Dachowanie ciężarówki, kierowcę reanimowano

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Śląska

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Służby zostały powiadomione o wypadku w rejonie Bukowej - łącznicy trasy N-S w Rudzie Śląskiej w czwartek przed godziną 10. Ciężarówka wypadła z jezdni i dachowała.

Ciężarówka dachowała Źródło zdjęcia: Policja Śląska

- Na miejsce przybyli strażacy i podjęli reanimację kierowcy. Udało się im przywrócić mu czynności życiowe. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Nikt inny nie podróżował tym samochodem - powiedział mł. asp. Dawid Strączek, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej.

Rudzka policja na razie nie podaje przyczyn zdarzenia.

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Źródło: Google Maps