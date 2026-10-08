Dachowanie ciężarówki, kierowcę reanimowano
Służby zostały powiadomione o wypadku w rejonie Bukowej - łącznicy trasy N-S w Rudzie Śląskiej w czwartek przed godziną 10. Ciężarówka wypadła z jezdni i dachowała.
- Na miejsce przybyli strażacy i podjęli reanimację kierowcy. Udało się im przywrócić mu czynności życiowe. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Nikt inny nie podróżował tym samochodem - powiedział mł. asp. Dawid Strączek, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej.
Rudzka policja na razie nie podaje przyczyn zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl