Wypadek w Hucie Katowice. Są ranni

Do wypadku doszło po godzinie 11 w piątek na terenie Huty Katowice. Na miejsce zadysponowano pogotowie, straż pożarną i policję.
- Wezwanie było do osób oparzonych parą wodną. Na miejscu zespół ratownictwa zabezpieczył trzy osoby poszkodowane z oparzeniami w różnym stopniu - przekazał portalowi tvn24.pl profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
Najciężej ranny mężczyzna trafił śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dwóch pozostałych poszkodowanych przewieziono do Szpitala w Dąbrowie Górniczej.
Policja o przyczynach zdarzenia
Na miejscu pracują też funkcjonariusze policji, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.
- Według wstępnych ustaleń, doszło do rozszczelnienia instalacji z parą pieca pokrocznego w Walcowni Dużej - przekazał nam młodszy aspirant Kamil Graczyk z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
Dodał, że nie ma już na miejscu zagrożenia dla zdrowia i życia.
Działania cały czas trwają.
