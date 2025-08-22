Wypadek w Hucie Katowice. Są ranni

Dąbrowa Górnicza Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło po godzinie 11 w piątek na terenie Huty Katowice. Na miejsce zadysponowano pogotowie, straż pożarną i policję.

- Wezwanie było do osób oparzonych parą wodną. Na miejscu zespół ratownictwa zabezpieczył trzy osoby poszkodowane z oparzeniami w różnym stopniu - przekazał portalowi tvn24.pl profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Najciężej ranny mężczyzna trafił śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dwóch pozostałych poszkodowanych przewieziono do Szpitala w Dąbrowie Górniczej.

Policja o przyczynach zdarzenia

Na miejscu pracują też funkcjonariusze policji, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.

- Według wstępnych ustaleń, doszło do rozszczelnienia instalacji z parą pieca pokrocznego w Walcowni Dużej - przekazał nam młodszy aspirant Kamil Graczyk z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Dodał, że nie ma już na miejscu zagrożenia dla zdrowia i życia.

Działania cały czas trwają.

