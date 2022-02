Zatrzymany 52-latek z zarzutami zabójstwa Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Nie przyznaje się, ciał nie odnaleziono

45-letnia Aleksandra i jej 15-letnia córka Oliwia poszukiwane są od piątku. Rodzina straciła z nimi kontakt dzień wcześniej. 45-latka ostatni raz widziana była w czwartek na ogródkach działkowych. W niedzielę policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę, który we wtorek usłyszał zarzuty. Według śledczych, zabił obie kobiety. Ciał jednak nie odnaleziono. Podejrzany nie przyznaje się do zbrodni.

Zatrzymany w niedzielę 52-letni mężczyzna przesłuchiwany był w komendzie policji w Częstochowie do wtorku. - Prokurator przeanalizował materiał dowodowy i stwierdził, że daje on podstawy do przedstawienia zatrzymanemu zarzutu zbrodni zabójstwa 45-letniej kobiety i jej 15-letniej córki, połączonego z bezprawnym pozbawieniem wolności tych kobiet - poinformował dzisiaj Krzysztof Budzik z biura prasowego prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ciał kobiet nie odnaleziono. Ale ustalenia śledczych wskazują na to, że zostały one pozbawione życia, tak wynika z całokształtu materiału dowodowego. Do zbrodni miało dojść 10 lutego w Częstochowie - dodaje Budzik.