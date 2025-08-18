Szukali go, gdy usłyszeli plusk wody. Mężczyzna nie żyje

Częstochowa. Szukali sprawcy kradzieży, 34-latek rzucił się do wody i utonął Źródło: TVN24

W niedzielę rano policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu, do której doszło na terenie Częstochowy. Jeszcze tego samego dnia dostrzegli skradzioną skodę na terenie parkingu w okolicy parku Lisiniec, nieopodal zbiornika wodnego Pacyfik.

Usłyszeli plusk

Funkcjonariusze wylegitymowali dwóch znajdujących się na miejscu mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich miał przy sobie kluczyki do skradzionego pojazdu. Wskazali jednak, że z nimi był jeszcze trzeci mężczyzna.

Policjanci zaczęli poszukiwania. Gdy rozpytywali o trzeciego mężczyznę napotkanego przy zbiorniku wędkarza, usłyszeli plusk wody. Udali się w miejsce, z którego dobiegł hałas. Świecąc latarkami po lustrze wody zauważyli mężczyznę, który nie reagował na ich polecenia.

Wyłowili go strażacy

- Policjanci udali się na drugą stronę brzegu zbiornika wodnego, lecz stracili mężczyznę z oczu. Wezwali straż pożarną, która wyłowiła nieprzytomnego 34-latka na brzeg. Pomimo reanimacji, mężczyzna zmarł - powiedziała TVN24 aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.

42-latek i 45-latek, których policjanci wylegitymowali wcześniej, zostali zatrzymani i doprowadzeni do komisariatu.

Prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie poinformował TVN24, że na miejscu zdarzenia wykonywane były m.in. oględziny zwłok i miejsca ich odnalezienia. Wykonana zostanie sekcja, której termin dopiero będzie ustalony. Wróblewski podkreślił, że na ten moment prokuratura nie ujawnia, czy sprawa utonięcia mężczyzny i kradzieży samochodu są z sobą powiązane. Jest to przedmiotem ustaleń.

Niebezpieczny zbiornik

Park Lisiniec położony jest w zachodniej części Częstochowy, w dzielnicy o tej samej nazwie. Znajduje się tam las, alejki spacerowe i trzy zbiorniki wodne: Bałtyk, Adriatyk i Pacyfik.

Zbiornik Pacyfik może być bardzo niebezpieczny. W tym miejscu, gdzie dawniej funkcjonowała kopalnia, woda sięga 48 metrów głębokości. Obowiązuje zakaz kąpieli.