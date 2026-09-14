Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Próba zabójstwa na zlecenie w Ukrainie. Słowak zatrzymany w Częstochowie

|
Śląscy kryminalni zatrzymali poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie
Kim są "łowcy głów"? (materiał archiwalny, ilustracyjny)
Źródło wideo: UWAGA! TVN
Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
56-letni obywatel Słowacji był poszukiwany czerwoną notą Interpolu wystawioną przez władze Ukrainy. Jest podejrzany o próbę zabójstwa na zlecenie. Został zatrzymany w Częstochowie.

Pod koniec sierpnia za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej strona ukraińska przekazała informacje, że tamtejsze służby szukają 56-latka, który oddał kilka strzałów z broni palnej w kierunku pokrzywdzonego. Mężczyzna przeżył atak. To, według dotychczasowych ustaleń, była próba zabójstwa na zlecenie.

W sprawie 56-latka wystawiono czerwoną notę Interpolu. Śląscy policjanci zatrzymali go w Częstochowie. Trwają teraz procedury dotyczące przekazania go stronie ukraińskiej.

Śląscy kryminalni zatrzymali poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie
Śląscy kryminalni zatrzymali poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie
Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Dobrze znany policjantom

56-latek jest dobrze znany śląskim policjantom. W 2024 roku zatrzymali go w sprawie oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiającej i wprowadzającej do obiegu dolary, euro oraz złotówki. To postępowanie wciąż trwa.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
Arabski szczyt w sprawie cieśniny Ormuz odwołany. Ropa nadal drożeje.
BIZNES
Awaria ciepłownicza na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Część mieszkańców Gdyni cztery dni bez ciepłej wody
Trójmiasto
imageTitle
Lille liderem, PSG z pierwszym zwycięstwem
EUROSPORT
Ciało zauważono podczas nurkowania
Podczas nurkowania zauważyła ciało mężczyzny
Kraków
imageTitle
W poniedziałek zarząd PKOl. Piesiewicza może zastąpić jeden z wiceprezesów
EUROSPORT
Skutki powodzi błyskawicznej w amerykańskim stanie Connecticut
Przyszła ulewa. Straż odbierała "telefon za telefonem"
METEO
Rusłan Krawczenko
Apel Zełenskiego w sprawie prokuratora generalnego. Ten wyjeżdża za granicę
Świat
imageTitle
Konstelacja gwiazd w finale US Open
EUROSPORT
Donald Trump
Media: Chiny przekazały Iranowi zdjęcia baz USA. Trump: robią to, co my
Świat
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Najem na doby. Polacy zmieniają zdanie na temat obostrzeń
BIZNES
imageTitle
Kłopoty tylko w pierwszym secie. "Macedonię trzeba było przełamać"
EUROSPORT
14 0730 piasek gosc-0003
"To nie są ćwiczenia. Mówimy o poważnej eskalacji ze strony Rosji"
Polska
Pandemia COVID-19 ograniczy emisje gazów cieplarniany
Zawrotne tempo wzrostu emisji. "Musimy ograniczyć zużycie plastiku"
BIZNES
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Pasażerka nie żyje, kierowcy szukają
WARSZAWA
Dzik, Portugalia
Płacą myśliwym za odstrzał dzików. Ruszył pilotażowy program
METEO
imageTitle
Isaac del Toro najlepszy w Grand Prix Montrealu
EUROSPORT
Grzybiarz znalazł w lesie niewybuchy z czasu II Wojny Światowej
Groźne znalezisko grzybiarza
Lublin
imageTitle
Zaskakująca scena tuż po finale. Zverev nie wiedział, że wygrał US Open
EUROSPORT
Katastrofa samolotu w Miami
Amazon zrywa kontrakt z przewoźnikiem po katastrofie samolotu
Świat
Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Amunicja w plecaku, mandat na początek urlopu
Katowice
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Otworzą nowy fragment ulicy i most
Klaudia Kamieniarz
35 min
szczotka wlosy wypadanie shutterstock_2656043481
"Włosy lubią równowagę". Co naprawdę wpływa na ich kondycję?
Wywiad medyczny
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na przejściu dla pieszych. Trwa śledztwo
WARSZAWA
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Szukają pasażerów wywróconego promu. Nie mogą wysłać nurków
METEO
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go z powodu świateł. Po 48 godzinach usłyszał, że trafi do więzienia
WARSZAWA
Incydent z dronami na lotnisku w Lipsku
Nieudany atak na lotnisko w Niemczech. W tle Białorusin wiązany z pożarem w Łodzi
Świat
imageTitle
Lewandowski nieskuteczny, pierwsza taka porażka Chicago
EUROSPORT
Pani Anna zmarła po porodzie
Anna miała 41 lat, była zdrowa, urodziła zdrowe dziecko. I umarła
Małgorzata Goślińska
Radosław Sikorski w Kijowie
Sikorski apeluje do prezydenta
Polska
Szwedzcy socjaldemokraci reagują na wyniki exit poll (13 września 2026 roku)
Wybory w Szwecji. Wynik na żyletki?
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica