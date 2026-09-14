Próba zabójstwa na zlecenie w Ukrainie. Słowak zatrzymany w Częstochowie
Pod koniec sierpnia za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej strona ukraińska przekazała informacje, że tamtejsze służby szukają 56-latka, który oddał kilka strzałów z broni palnej w kierunku pokrzywdzonego. Mężczyzna przeżył atak. To, według dotychczasowych ustaleń, była próba zabójstwa na zlecenie.
W sprawie 56-latka wystawiono czerwoną notę Interpolu. Śląscy policjanci zatrzymali go w Częstochowie. Trwają teraz procedury dotyczące przekazania go stronie ukraińskiej.
Dobrze znany policjantom
56-latek jest dobrze znany śląskim policjantom. W 2024 roku zatrzymali go w sprawie oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiającej i wprowadzającej do obiegu dolary, euro oraz złotówki. To postępowanie wciąż trwa.
Źródło: tvn24.pl