O zabójstwo chłopca podejrzany jest jego ojczym Dawid B. Mężczyzna miał pobić Kamila, oblać go pod prysznicem gorącą wodą z bojlera i rzucić na rozgrzany piec węglowy. Według ustaleń śledztwa, zrobił to, bo chłopiec zrzucił jego telefon. Ale gehenna Kamila trwała już wcześniej. Mężczyzna miał się wcześniej nad nim znęcać, za co również ma zarzut, a matka Magdalena B. nie reagowała. Jest podejrzana o pomocnictwo w zabójstwie. Z chłopcem mieszkali także ciotka, wuj, kuzyni. Krewni także mają zarzuty za to, że nie pomogli skatowanemu dziecku. Kamil został zabrany do szpitala po pięciu dniach od poparzenia.