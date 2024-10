Przewoził niebezpieczne odpady. Został zatrzymany

Usłyszał zarzut

Zatrzymany został doprowadzony do cieszyńskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut związany z transportowaniem odpadów w sposób zagrażający ludziom i środowisku, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Został objęty dozorem policyjnym.

- Policjanci wraz z inspektorami bielskiej delegatury WIOŚ stwierdzili, że w wyniku niewłaściwego przemieszczenia odpadów doszło do częściowego rozszczelnienia pojemników, co w konsekwencji doprowadziło do przedostania się ich zawartości do gleby. Specjaliści pobrali do badań próbki ziemi oraz wody z okolicznego stawu. W przypadku potwierdzenia przez biegłego, że doszło do skażenia środowiska, zarzuty będą uzupełnione - zaznaczył podkomisarz Pawlik.