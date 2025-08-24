Atak nożownika w Chorzowie. 47-latek usłyszał zarzut zabójstwa

O postawieniu zarzutów poinformował w niedzielę Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
- 47-letni mężczyzna usłyszał w chorzowskiej prokuraturze zarzut zabójstwa w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w piątek w okolicach ronda przy ulicy Siemianowickiej w Chorzowie - powiedział Duda. - Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i nie składał wyjaśnień - dodał.
- W ocenie prokuratora zgromadzony dotychczas materiał dowodowy uzasadnia skierowanie wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - podsumował w niedzielę prokurator Aleksander Duda.
Atak nożownika w Chorzowie
Chodzi o atak, do którego doszło w piątek przy ulicy Siemianowickiej. Napastnik został ujęty przez świadków zdarzenia.
- Nim przyjechali na miejsce policjanci, to sami mieszkańcy, sąsiedzi obezwładnili tego 47-latka, który po ataku jeszcze przez kilkadziesiąt sekund chodził z nożem i stwarzał zagrożenie. Kilku mężczyzn przy użyciu kija, ale też okrążając tego mężczyznę, obezwładniło go i powaliło na ziemię - relacjonował reporter TVN24 Jerzy Korczyński.
Nóż zabrał z pobliskiego sklepu
Po obezwładnieniu przez świadków na miejscu pojawiła się policja, która zatrzymała 47-latka. Rannego mężczyzny, mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji, nie udało się uratować. Ofiara to 52-letni obywatel Ukrainy.
Jak podała policja, napastnik to mężczyzna w kryzysie bezdomności. - Ludzie dawali mu jedzenie i nie zwracali uwagi na to, że on tam gdzieś coś krzyknie, bo to było bardziej w powietrze niż personalnie - mówił jeden z mieszkańców.
Według relacji jednej z kobiet mężczyzna miał zabrać nóż z pobliskiego sklepu i wybiec z nim w kierunku ofiary.
Motyw ataku nie jest znany. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chorzowie.
Autorka/Autor: MAK/b
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24