Nagle zawróciła i zaczęła uciekać. Była pijana, wiozła dziecko

Nietrzeźwa 35-latka z dzieckiem w aucie uciekała przed policją

W poniedziałek policjanci z Bierunia w czasie prowadzonych działań "Trzeźwość" zauważyli podejrzane zachowanie kierującej peugeotem. Kobieta na ich widok zawróciła i zaczęła szybko oddalać się w przeciwnym kierunku.

Policjanci ruszyli za nią, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po krótkim pościgu zatrzymali auto.

Pijana kierująca i dziecko

Okazało się, że za kierownicą samochodu siedziała 35-latka. "Kobieta przewoziła w pojeździe dziecko, które naraziła na utratę życia bądź zdrowia. Badanie alkomatem wykazało u niej ponad promil alkoholu w organizmie" - relacjonują bieruńscy policjanci.

35-latka usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, ucieczki przed policyjną kontrolą i narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór. Kobiecie za popełnione przestępstwa grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

