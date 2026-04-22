Pilot szybowca awaryjnie lądował. Zahaczył o ogrodzenie
W czwartek po godzinie 11 do strażaków z Bielska-Białej wpłynęło zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu szybowca. Do zdarzenia doszło na ulicy Zwardońskiej.
Jak poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w trakcie podejścia do awaryjnego lądowania maszyna zahaczyła o ogrodzenie.
"Pilot został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazali bielscy strażacy.
Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
