Katowice Pilot szybowca awaryjnie lądował. Zahaczył o ogrodzenie Michał Malinowski |

Bielsko-Biała. Awaryjne lądowanie szybowca

W czwartek po godzinie 11 do strażaków z Bielska-Białej wpłynęło zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu szybowca. Do zdarzenia doszło na ulicy Zwardońskiej.

Jak poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w trakcie podejścia do awaryjnego lądowania maszyna zahaczyła o ogrodzenie.

"Pilot został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazali bielscy strażacy.

Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

