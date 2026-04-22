Katowice

Pilot szybowca awaryjnie lądował. Zahaczył o ogrodzenie

Awaryjne lądowanie szybowca
Bielsko-Biała. Awaryjne lądowanie szybowca
Źródło: KM PSP w Bielsku-Białej.
Awaryjne lądowanie śmigłowca w Bielsku-Białej. Maszyna zahaczyła o ogrodzenie. Na szczęście pilotowi nic poważnego się nie stało.

W czwartek po godzinie 11 do strażaków z Bielska-Białej wpłynęło zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu szybowca. Do zdarzenia doszło na ulicy Zwardońskiej.

Jak poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w trakcie podejścia do awaryjnego lądowania maszyna zahaczyła o ogrodzenie.

Źródło: KM PSP w Bielsku-Białej

"Pilot został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazali bielscy strażacy.

Źródło: KM PSP w Bielsku-Białej

Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

