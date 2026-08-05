Katowice Ma już osiem zakazów, znowu jechał pijany. Do aresztu nie trafił Oprac. Mateusz Czajka |

Mężczyzna ma aż osiem zakazów prowadzenia pojazdów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Będzinie

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W czasie nocnego patrolu z 2 na 3 sierpnia policjanci z drogówki na ul. Nowopogońskiej w Czeladzi zauważyli Volkswagena, którego kierowca dziwnie się zachował na ich widok.

"Wykonał manewr cofania, po czym przejechał jeszcze kilka metrów i wyłączył silnik oraz światła. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, a przeprowadzone badania wykazały, że w organizmie miał blisko 2,5 promila" - poinformowała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu.

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Osiem zakazów i bez aresztu

Okazało się, że 33-latek ma aż osiem aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów - w tym sześć dożywotnich. Wydały je sądy w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Będzinie.

Mężczyzna teraz usłyszał zarzut związany z kierowaniem samochodem w stanie nietrzeźwości w recydywie oraz niestosowania się sądowych zakazów.

Psycholog transportu o zakazach prowadzenia Źródło: TVN24/Maciej Skóra

"Policjanci, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału sąd nie uwzględnił tego wniosku" - informowała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

Decyzja Sądu Rejonowego w Czeladzi nie jest prawomocna.

- Prokuratura złoży zażalenie na postanowienie do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Tej sprawy nie trzeba nawet komentować. Wiadomo, ile ten mężczyzna miał zakazów. Nie przestrzega porządku i wręcz stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego - powiedziała tvn24.pl Monika Jankowska, prokurator rejonowa w Będzinie.

Zatrzymany mężczyzna obecnie przebywa na wolności Źródło: Śląska Policja

Źródło: Google Maps