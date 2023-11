Lecieli z Egiptu do Polski, wylądowali w Grecji. "Stewardessa powiedziała o pęknięciu szyby w kokpicie"

czytaj dalej

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz mniej widoczna dla użytkowników. To źle, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy do czynienia z czymś, co potencjalnie może stanowić zagrożenie - stwierdził w TVN24 filozof i ekspert z zakresu etyki nowych technologii doktor Sebastian Szymański z Centrum Badania Ryzyka Systemowego UW.