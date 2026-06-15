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Katowice

Mężczyzna zaatakował policjantów. Wcześniej uszkodził samochody

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W niedzielę po południu w Brennej mężczyzna zaatakował interweniujących policjantów. Wcześniej miał uszkodzić zaparkowane samochody.

Zatrzymano 21-latka, który w niedzielę po godzinie 16 ruszył na interweniujących w Brennej policjantów. Jak podaje podkom. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, mundurowi otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna uszkodził zaparkowane samochody.

Jako jedne z pierwszych o akcji poinformowało Radio Bielsko.

- W trakcie podjętej interwencji 21-latek zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy i naruszył nietykalność cielesną trzech interweniujących policjantów. Mężczyzna został obezwładniony, a następnie zatrzymany - przekazał nam podkom. Krzysztof Pawlik.

Dodał, że wspomniani policjanci po interwencji trafili na badania do szpitala, jednak zostali już z niego zwolnieni. Nadal gromadzony jest materiał dowodowy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Podkom. Pawlik zaznaczył, że w późniejszych godzinach zostanie opublikowany bardziej szczegółowy komunikat.

Więcej informacji wkrótce.

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Źródło: tvn24.pl, Radio Bielsko
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Tagi:
StrzelaninaCieszyn
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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