Afera pedofilska w sosnowieckiej diecezji. Kuria ze wskazówkami dla księży na wypadek zatrzymania

Do księży z diecezji sosnowieckiej trafiła instrukcja na wypadek zatrzymania. To pokłosie ostatnich wydarzeń w związku z aferą pedofilską z duchownymi.

W jego ocenie nie jest to nic niezwykłego, a intencją wiadomości było przypomnienie duchownym obwiązujących przepisów i przysługujących w takich sytuacjach praw.

Informacja dla księży

Z informacji portalu Gazeta.pl wynika, że „ważna informacja z Kurii Diecezjalnej” została rozesłana do księży diecezji we czwartek, czyli po zatrzymaniach i przesłuchaniach dwóch duchownych z diecezji sosnowieckiej i b. już księdza, który również pełnił posługę w tej diecezji. Kuria przypomina w niej "zasady polskiej procedury karnej" i nie kryje, że ma to związek z „wydarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach” – podał portal.