Od wybuchu wojny nie zwracałem aż tak bardzo uwagi na to, jak daleko wpływ Federacji Rosyjskiej na nasze polskie sprawy się posunął. Zajęcie się tą konkretną sprawą zmusiło mnie do tego, żebym się zatrzymał i trochę otrzeźwiał - mówił w programie "Czarno na białym. Podcast" Piotr Świerczek. Autor reportażu "Rabota w Polsze" dla "Czarno na białym" podkreślił, że "mamy do czynienia z nowym typem szpiegów w naszym kraju, nieprofesjonalnych agentów, prowadzonych przez GRU i FSB". - Te osoby wabione są ogłoszeniami na Telegramie i tam, szukając łatwego zarobku, wpadają w sieci służb specjalnych Federacji Rosyjskiej i zaczynają wykonywać zlecenia za niewielkie sumy - wyjaśnił. Świerczek zwrócił uwagę, że "po jakimś czasie współpracy każda z tych osób wiedziała, że działa na rzecz obcego wywiadu". - W aktach tej sprawy możemy znaleźć fragmenty, które w materiale nie zostały umieszczone, jak zaśmiewają się w okienkach czatu: "jestem jak Bond", "pracuję dla rosyjskiego wywiadu" - wspomniał. Zaznaczył, że materiał reportażu został oparty na historii jednej grupy i na tym, jakie działania były zlecane poszczególnym członkom tej grupy. Wskazał, iż "możemy być pewni, że Federacja Rosyjska ma bardzo mocny wpływ na to, co dzieje się w Polsce, a takich grup dywersyjnych w naszym kraju jest znacznie więcej".