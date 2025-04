Nowy sondaż. Kandydat z podium z największym wzrostem poparcia 

Karol Nawrocki zdecydowanie zyskał. Sondaż prezydencki dla "Faktów" TVN i TVN24 Źródło: Fakty TVN

Gdyby dziś odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich największe poparcie uzyskałby Rafał Trzaskowski. Oddanie głosu na niego zadeklarowało 32 procent wyborców - wynika z najnowszego sondażu prezydenckiego Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, a dalej Sławomir Mentzen. Kto z nich stracił, a kto zyskał w porównaniu z poprzednim badaniem?

Kluczowe fakty: W nowym sondażu prezydenckim prowadzi kandydat KO Rafał Trzaskowski, ale coraz bliżej jest kandydat PiS Karol Nawrocki.

Najnowsze badanie wykazało, że jest zdecydowanie mniej osób niezdecydowanych w porównaniu z poprzednim sondażem.

Więcej o kandydatach i sondażach znajdziesz w naszym serwisie wyborczym

Według sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24, najwięcej ankietowanych oddałoby w pierwszej turze głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy mógłby liczyć na 32 procent poparcia (spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania z 9 kwietnia).

Na drugim miejscu znalazł się kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, który może liczyć na 26 procent poparcia (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania). W nowym badaniu to on zyskał najwięcej. Podium uzupełnia kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 15 procent (od ostatniego badania poziom poparcia dla niego się nie zmienił).

Poparcie dla kandydatów w pierwszej turze Źródło: Fakty TVN

Na kolejnym miejscu znalazł się kandydat Trzeciej Drogi i marszałek Sejmu Szymon Hołownia, na którego oddałoby głos 6 procent respondentów (w poprzednim badaniu 5 procent). Za Hołownią znalazł się kandydat partii Razem Adrian Zandberg z wynikiem 5 procent (od ostatniego badania poziom poparcia dla niego się nie zmienił).

CZYTAJ TAKŻE: Ten sam zwycięzca w pierwszej i drugiej turze. Najnowszy sondaż prezydencki

Kolejne pozycje zajęliby europoseł Grzegorz Braun i kandydatka Lewicy Magdalena Biejat z wynikiem 4 procent. Poparcie dla Magdaleny Biejat wzrosło w porównaniu z badaniem z 9 kwietnia o 2 punkty procentowe, natomiast poziom poparcia Grzegorza Brauna pozostał bez zmian.

Dwa procent respondentów odpowiedziało, że w pierwszej turze zagłosowaliby na Krzysztofa Stanowskiego, to o punkt procentowy więcej niż w przypadku poprzedniego badania. Na Joannę Senyszyn i Marka Jakubiaka swój głos oddałoby po jednym procencie badanych.

Jeden procent respondentów nadal nie podjął decyzji, na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach. W sondażu z 9 kwietnia było to 10 procent osób.

Trzaskowski czy Nawrocki? Druga tura wyborów

Gdyby w drugiej turze wyborów znaleźli się Trzaskowski i Nawrocki, to na większe poparcie mógłby liczyć prezydent Warszawy - 51 procent. Na jego konkurenta zagłosowałoby 45 procent. 4 procent badanych wskazało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Poparcie dla kandydatów w drugiej turze Źródło: Fakty TVN

W poprzednim sondażu Opinii24 przeprowadzonym 9 kwietnia, Trzaskowski w drugiej turze mógł liczyć na poparcie 44 procent badanych. Na Nawrockiego głos oddałoby 38 procent. Według tamtego sondażu, 18 procent respondentów nie wiedziało jeszcze, na kogo odda głos w drugiej turze.