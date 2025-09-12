Logo strona główna
Fakty

Przyciski SOS w Łodzi sprawdzają się. "W dzisiejszych czasach jest to potrzebne"

|
Przycisk SOS w Łodzi
Przyciski SOS w Łodzi sprawdzają się. "W dzisiejszych czasach jest to potrzebne"
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Z jednej strony są przycisk i kamera, a z drugiej strony - operator systemu SOS. W Łodzi takich przycisków jest już 26 i nie zamontowano ich w przypadkowych miejscach, ale tam, gdzie jest niebezpiecznie. Są przykłady na to, że ten system działa.

Mężczyznom próbującym zmyć z twarzy krew pod fontanną w jednym z łódzkich parków zainteresowali się przechodnie. Doprowadzili poszkodowanego do punktu SOS i jednym przyciskiem wezwali pomoc. W innym parku punkt SOS pozwolił błyskawicznie wezwać pomoc do chłopca, który miał wypadek na hulajnodze.

W pierwszym przypadku udało się wytypować i zatrzymać sześciu mężczyzn, którzy napadli na poszkodowanego w parku. W drugim przypadku udało się uratować życie chłopca.

Naciskając jeden guzik, można postawić na nogi właściwe służby. - Następuje wywołanie połączenia z operatorem. Operator odbiera połączenie. Równocześnie wyświetla sobie obraz z kamery, pod którą znajduje się punkt SOS, i obserwuje, co się dzieje - tłumaczy Waldemar Walisiak, naczelnik Wydziału Monitoringu Straży Miejskiej w Łodzi.

Przyciski SOS w Łodzi w okolicy ulicy Piotrkowskiej
Przyciski SOS w Łodzi w okolicy ulicy Piotrkowskiej
Źródło: Straż Miejska w Łodzi

26 punktów z przyciskiem SOS

Do tej pory punkty SOS zamontowano w 26 miejscach w Łodzi. To głównie parki, skwery, place miejskie, place zabaw. To miejsca, w których korzystanie z telefonu komórkowego mogłoby być utrudnione, i rozrywkowe centrum miasta, czyli Piotrkowska, gdzie po zmroku bywa różnie.

- Mam jakieś takie poczucie, że gdzieś obok mogę wcisnąć guzik i jakieś służby na to zareagują. No to wiadomo - mówi Katarzyna Morawska, mieszkanka Łodzi. - W dzisiejszych czasach jest to potrzebne. To nie jest tak dla żartu, dla hecy - uważa inna.

Za żartowanie sobie z przyciskami czeka kara. Bezpodstawne zabieranie czasu operatorom punktów SOS to odciąganie ich uwagi od nieszczęścia, które może dziać się tuż za rogiem.

- Przez ten punkt należy zgłaszać interwencję zagrożenia życia i zdrowia. Przede wszystkim nie parkowanie, nie interwencje, które mogą poczekać w czasie - podkreśla Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej w Łodzi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dom dziecka, Tomisławice
Dostał 25 lat więzienia za zbrodnię w domu dziecka, "żałuje tego, co się stało". Jest apelacja
Łódź
Celował do policjantów
Uciekał przed policjantami, nagle zwolnił i wymierzył w nich bronią. Nagranie
Łódź
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Obnażał się na oczach dziewczynek
Łódź

Sama obecność przycisku ma swoje oddziaływanie

Z perspektywy psychologa przycisk może obserwatorom zdarzeń niebezpiecznych pomóc w podjęciu decyzji. - Ujawnienie naszego numeru telefonu może być czynnikiem hamulcowym. Przycisk i wezwanie pomocy może taką reakcję rzeczywiście ułatwić - ocenia psycholożka Ewa Tokarczyk.

Szczególnie w sytuacjach, w których liczą się sekundy. - Do tego zapis monitoringu, obserwacja terenu. To może przysłużyć się w wielu później aspektach też dowodowych - mówi Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Miasto chce stawiać punktów SOS jak najwięcej, nie tylko w trosce o Łodzian. - Bo także turystów, osób, które przyjeżdżają na przykład w sprawach biznesowych odwiedzić Łódź. (...) Taki przycisk ma ogromne, ogromne znaczenie. Prosto, szybko i bardzo sprawnie - twierdzi Jacek Tokarczyk, rzecznik prasowy prezydent Łodzi.

Mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego mogą typować miejsca, z których mogliby nadać sygnał SOS.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Łódź
Marzanna Zielińska
Marzanna Zielińska
