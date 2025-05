"Wy macie wyłącznie złotówki w oczach". Donald Tusk wchodzi w kampanię prezydencką Źródło: Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN

Nie możemy oddać Polski w ręce tych, którzy sprzedaliby ją za trzos złota, pilnując wyłącznie własnych interesów - mówił premier Donald Tusk w Sejmie, przypominając, jak wyglądała Polska za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o zorganizowanej na ogromną skalę korupcji państwowej i złotych czasach przemytników.

Donald Tusk nie uczestniczy w kampanii Rafała Trzaskowskiego bezpośrednio i nie ma go na wiecach. Jego rola w kampanii jest zupełnie inna. Przypominać, co oznaczały rządy PiS-u. - Gdyby oni rządzili rok dłużej to byłoby blisko milion migrantów więcej z państw Afryki i państw arabskich - mówił premier Donald Tusk.

Tusk wziął na siebie ciężar rozbrojenia tematu migrantów. - Złote czasy przemytników skończyły się wraz z rządami PiS-u - wskazał premier.

Donald Tusk wrócił do lekko zapomnianej afery wizowej. Dwa lata temu wyszło na jaw, że za pieniądze były przyznawane wizy dla migrantów z Afryki i z Azji. Wiceminister spraw zagranicznych stracił stanowisko. 11 osób ma zarzuty i, jak mówił premier, była to akcja, którą organizowało państwo PiS. - Będą siedzieć. Mówię o tej zorganizowanej, gigantycznej korupcji państwowej w tym przemyśle wizowym. 535 tysięcy wiz - wskazał Donald Tusk.

Nawrocki podsyca lęki Polaków

Temat migracji mocno rezonuje w kampanii wyborczej. Karol Nawrocki atakuje rząd i konkurenta, wykorzystując i podsycając lęki Polaków. - Bardzo mnie niepokoi, że przepływają nielegalni migranci od strony Niemiec. Polski rząd na to nie reaguje - stwierdził Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta.

To do takich wypowiedzi odnosił się w Sejmie Donald Tusk. - Jarosławie Kaczyński, pozwoliłeś sobie na wystawienie kandydata, który w sposób najbardziej ponury potwierdza tę waszą paskudną ideologię: kasa ponad wszystko, sprzedamy wszystko, Polskę sprzedamy, byleby zarobić i się dorobić - powiedział. - Wy nie macie poglądów. Żadnych poglądów. Wy macie wyłącznie złotówki w oczach - zwrócił się do polityków PiS.

To było znaczące wejście premiera w kampanię, choć zdania o tym, czy jego udział przysłuży się Trzaskowskiemu są mocno podzielone.

Marsze Trzaskowskiego i Nawrockiego w tym samym miejscu i czasie

Kandydat PiS mocno atakuje rząd i Trzaskowskiego, nazywając go zastępcą Tuska. - To Karol Nawrocki stał z Kaczyńskim na scenie, natomiast ja prowadzę tę kampanię ze wsparciem wszystkich, którzy to wsparcie mi oferują - skomentował kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski nie atakuje PiS bezpośrednio. Mówi o wspólnocie, łączeniu, a nie dzieleniu. - Naród skłócony nie zbuduje silnej Polski - zaznaczył Rafał Trzaskowski.

O rządach PiS przypomina nie tylko Tusk. - Możemy wrócić bardzo szybko do takiego ponurego państwa Prawa i Sprawiedliwości, gdzie kobiety podczas protestów były bite pałkami, traktowane gazem - powiedział Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów sztab Trzaskowskiego ogłosił też, jakie znaczenie - polityczne - ma to zwycięstwo. To ma być kapitał na drugą turę. - Jest pierwszym politykiem od 11 lat, który wygrał z PiS - zwrócił uwagę Jakub Rutnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Rafał Trzaskowski wygrał z Jarosławem Kaczyńskim i z Prawem i Sprawiedliwością - wskazała Monika Wielichowska, wicemarszałkini Sejmu.

Na to Jarosław Kaczyński nie mógł się zgodzić, dlatego we wtorek przekonywał, że Nawrocki nie jest kandydatem PiS. - Kandydatem popieranym przez PiS - mówił we wtorek.

Z kolei Rafał Trzaskowski tego samego dnia przyjechał do Sejmu nie tylko na polityczne rozmowy, ale też mobilizować swoich zwolenników. Chodzi nie tylko o mobilizację w terenie, ale też mobilizację na niedzielny marsz. - Ma nam dać tę samą energię, którą mieliśmy w 2023 roku - wskazał Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Na marszu mają pojawić się wszyscy liderzy koalicji 15 października. PiS powieliło pomysł i też organizuje swój marsz. W tym samym czasie.