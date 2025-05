Członkowie "gangu dziadków", którzy obrabowali Kim Kardashian, zostali skazani. Nie trafią do więzienia

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet na świecie, chyba najbardziej wpływowa influencerka w historii, którą obserwują teraz setki milionów ludzi, padła ofiarą francuskiego "gangu dziadków". Wydarzyło się to w 2016 roku, gdy Kim Kardashian była już w pierwszej pięćdziesiątce najbogatszych celebrytów.

- Oni mieli wtedy od 60 do 72 lat. Dostali ten cynk przez przypadek, w barze. Usłyszeli, że na paryski tydzień mody przyjeżdża Amerykanka z całą swoją biżuterią. Młody mężczyzna pokazał im tę biżuterię w mediach społecznościowych. Byli totalnie oszołomieni, gdy zobaczyli pierścionek za 4 miliony dolarów - tłumaczy Patricia Tourancheau, francuska dziennikarka i autorka książki "Kim i dziadkowie-rabusie". Był to pierścionek zaręczynowy od Kanye Westa .

- Stanąłem twarzą w twarz z doświadczonymi przestępcami, byli to ludzie dość agresywni, i wiedzieli, co robić - wspomina Abderrahmane Ouatik, recepcjonista hotelu, w którym doszło do kradzieży.