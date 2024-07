Unikanie szczytu sezonu turystycznego, porównywanie ofert kilku przewoźników czy dokładne planowanie wycieczki – oto podstawowe zasady, którymi powinien kierować się o każdy, kto chce niedrogo zwiedzić świat. Sposobów na ograniczenie kosztów wyjazdów jest jednak o wiele więcej. Najważniejsze z nich magazyn Condé Nast Traveller zebrał w ramach przygotowanej przez siebie listy "złotych zasad" taniego podróżowania. Co się na niej znalazło?

Poza wspomnianym już planowaniem wyjazdów poza letnim szczytem i dokładnym porównaniem ofert przewoźników magazyn zaleca nieignorowanie biur podróży. W niektórych przypadkach pozwalają one bowiem na zaoszczędzenie sporych sum w porównaniu do samodzielnie organizowanych wycieczek. "Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie czy korzystać z gotowych ofert czy samemu rezerwować wakacje – wszystko zależy od rodzaju wyjazdu" - pisze Condé Nast Traveller. Urlopy w miejscach, takich jak Costa Brava czy Sharm el Sheikh sugeruje planować z pomocą profesjonalistów. "Krótkie wypady do Paryża czy Amsterdamu może być jednak lepiej organizować na własną rękę" - dodaje.

W przypadku tych drugich magazyn wskazuje na konieczność "strategicznej" rezerwacji biletów lotniczych. Tę według Condé Nast Traveller najlepiej zaplanować na niedzielę. Pomocne mogą się też przy niej okazać porównywarki lotów i ustawione w nich alerty informujące o zmianie cen. Wbrew powszechnemu przekonaniu, niewiele zmienią jednak zakupy w oknie przeglądarki ustawionej w trybie incognito, rzekomo zapobiegające podnoszeniu przez linie lotnicze cen na najczęściej wyszukiwanych przez danego użytkownika trasach – pisze magazyn.

Jak tanio podróżować? Radzi Condé Nast Traveller

Wśród swoich "złotych rad" umieszcza on także ograniczenie wielkości bagażu. Tego można dokonać poprzez zwijanie ubrań w ciasne rolki czy wykorzystanie organizerów - podaje. Odradza on też dopłacanie do biletów lotniczych celem rezerwacji konkretnych miejsc w samolocie. "Choć miło jest siedzieć obok bliskiej osoby podczas długiego lotu, w czasie podróży większość z nas i tak korzysta z elektroniki, ogląda filmy czy czyta książki, więc dopłata nie robi tu dużej różnicy" - pisze Condé Nast Traveller.

ZOBACZ TEŻ: Tyle Polacy wydadzą na wakacje

Opisując, co warto zrobić przed wyjazdem, by zaoszczędzić na wakacjach magazyn wskazuje też na "nieszablonowe myślenie o zakwaterowaniu". Pod tym pojęciem rozumie on nie tylko krótkoterminowy wynajem mieszkań od osób prywatnych, lecz także korzystanie z portali umożliwiających czasową wymianę mieszkaniami czy darmowy pobyt u innej osoby w zamian za opiekę nad jej zwierzętami, roślinami lub samą nieruchomością.

Condé Nast Traveller zaleca też, by przed rozpoczęciem urlopu zadbać o wymianę gotówki lub założenie konta bankowego umożliwiającego przewalutowanie bez dodatkowych opłat. Zagraniczne bankomaty mają bowiem często niezwykle "wygórowane" prowizje – przestrzega. Już na miejscu magazyn sugeruje wykupienie tzw. travel passów, czyli zwykle kilkudniowych karnetów zapewniających zniżki na komunikację miejską, wstępy do muzeów czy innych atrakcji. Szczególnie opłacą się one w przypadku dłuższych podróży - przekonuje Condé Nast Traveller.

Opisując, co jeszcze można zrobić, by zaoszczędzić na wakacjach sugeruje on dokładne poszukanie informacji na temat atrakcji, z których chce się skorzystać. Może się bowiem okazać, że w wybrane dni oferują one darmowe wejścia albo sprzedają tańsze bilety popołudniami. Wśród swoich "złotych rad" Condé Nast Traveller wymienia też unikanie restauracji ulokowanych przy największych atrakcjach turystycznych, które zwykle są "najdroższe i wcale nie tak dobre" i "jedzenie tam, gdzie jedzą miejscowi". Osobom, którym ciężko "zagadać do miejscowych" i zapytać ich o polecenia, magazyn sugeruje skontaktowanie się z obsługą hotelu bądź apartamentu, w którym się one zatrzymują.

Condé Nast Traveller poleca też, by zamiast jeść wszystkie posiłki w knajpach, od czasu do czasu zdecydować się na piknik. "W większości miast można znaleźć piękne parki lub inne tereny zielone wprost idealne na leniwy piknik w przerwie od zwiedzania muzeów czy galerii" - pisze. "Batoniki czy inne wysokowęglowodanowe przekąski również się przydają" - dodaje.

Autorka/Autor:jdw//mro

Źródło: Condé Nast Traveller