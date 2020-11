"Myśleliśmy, że ta historia miłosna zakończyła się na dnie morza". Właściciele obrączek odnalezieni

"Symbole podróży zakończonych tragedią"

- Myśleliśmy, że to dowód kolejnej historii miłosnej, która zakończyła się na dnie morza - mówi Riccardo Gatti, szef Open Arms we Włoszech, w rozmowie z "The Guardian". - Niestety znajdujemy dużo takich rzeczy. Torby i walizki unoszące się na wodzie to nic innego, jak symbole kolejnych podróży, które rozpoczęły się w Libii, a zakończyły tragedią - opowiada Gatti.